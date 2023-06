Nothing Phone (2): Launch-Termin steht fest

Demnächst will Nothing das Phone (2) veröf­fent­lichen. Dass der Newcomer mit der Glyphen-Tech­nologie im Juli starten soll, steht schon seit einer Weile fest, nun gibt es auch ein offi­zielles Datum zur globalen Enthül­lungs­ver­anstal­tung.

Teaser zeigt Glyphen-Tech­nologie und Oktopus-Tentakel

In seinem Teaser fordert der Hersteller seine Fans auf, mit "auf die leuch­tende Seite" zu kommen und kündigt das Launch-Event für Dienstag, den 11. Juli, 17:00 Uhr mittel­euro­päi­scher Sommer­zeit, an. Auf dem Plakat ist die Beleuch­tung zu sehen, die offenbar wie beim Vorgänger Phone (1) die Gerä­terück­seite schmü­cken wird. Die Glyphen-Schnitt­stelle mit LED-Streifen unter dem trans­parenten Back­cover erzeugt bei einge­henden Anrufen oder Benach­rich­tigungen Sound- und Licht­effekte. Teaser: Nothing veröffentlicht Launch-Datum des Phone (2)

Bild: Nothing Oktopus-Tentakel sollen vermut­lich auf die acht Kerne des Snap­dragon 8+ Gen 1 hinweisen, der im Phone (2) zum Einsatz kommen wird. In einem voran­gegan­genen Tweet wurde der Prozessor schon vom OnePlus-Mitbe­gründer Carl Pei bestä­tigt.

Der Chip hievt das Nothing Phone (2) gegen­über dem Phone (1), das noch mit einem Snap­dragon 778G+ 5G auf den Markt kam, in die geho­bene Mittel­klasse. Laut Pei sei der Prozessor zwar nicht der neueste auf dem Markt, aller­dings sei er seit seiner Einfüh­rung vor einem Jahr intensiv getestet und durch zahl­reiche Updates verbes­sert worden. Nothing prio­risiere die Nutzer­erfah­rung vor dem ersten Platz im Wett­rennen der Spezi­fika­tionen.

Display und Akku vergrö­ßern sich

Auch der Akku soll von 4500 mAh auf 4700 mAh anwachsen. Über seinen Twitter-Kanal hatte Nothing bereits verkündet, dass das neue Modell ebenso wie sein Vorgänger von drei Jahren Android-Updates und vier Jahren Sicher­heits­updates profi­tieren wird. Das Nothing Phone (1) bekommt bald einen Nachfolger

Bild: teltarif.de Zum Display des Phone (2) gab es eben­falls ein paar Angaben. Dieses mit soll mit 6,7 Zoll genau 0,15 Zoll größer sein als das jenes des ersten Nothing Phones, das nur 6,55 Zoll misst. Bei der Auflö­sung wird auf 1080 x 2400 Pixeln (402 ppi) speku­liert, außerdem wird der Screen wahr­schein­lich eine Bild­wie­der­hol­fre­quenz von bis zu 120 Hz stemmen.

Spei­cher­aus­stat­tung und myste­riöser Schie­beregler

Gerüchte, die noch nicht offi­ziell bestä­tigt wurden, sagen dem Nothing Phone (2) einen 12 GB großen Arbeits­spei­cher voraus, der von einem 256 GB fassenden Flash-Spei­cher flan­kiert wird. Zudem ist der Einsatz einer Dual-Kamera mit zwei 50-MP-Sensoren denkbar. Hierbei handelt es sich jedoch um reine Speku­lation.

Einem Teaser­bild nach könnte es am Gehäuse des Neulings einen Schie­beregler geben, über dessen Funk­tion noch nichts bekannt ist. Viel­leicht steht dieser auch nur symbo­lisch für den Schalter, der mit dem Nothing Phone (2) in puncto Perfor­mance umge­legt werden soll. Teaserbild zum Nothing Phone (2) zeigt einen Schieberegler

Bild: Nothing Werks­seitig wird auf dem Smart­phone Android 13 laufen, das es inzwi­schen auch auf das Phone (1) geschafft hat.

Ob das Samsung Galaxy S23 womög­lich demnächst eine Fan-Edition bekommt, erfahren Sie in einer weiteren News.