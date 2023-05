Nothing Phone (2) erscheint im Juli mit größerem Akku

Mit dem Nothing Phone (2) erscheint demnächst das neue Modell mit der Glyphen-Tech­nologie. In einem Inter­view verrät der Chef, warum iPhone-Fans die Ziel­gruppe sind.

Das Nothing Phone (2) steht vor der Tür und Firmen­chef Carl Pei hat weiter­füh­rende Infor­mationen geteilt. Im Juli soll der Nach­folger des Effekt-Smart­phones starten. Es handelt sich um einen globalen Launch. Entspre­chend dürften auch wir in Europa das Nothing Phone (2) bald erhalten. Außerdem gibt es eine posi­tive Entwick­lung hinsicht­lich der Akku­kapa­zität. Diese steigt auf 4700 mAh. Mit den Verkaufs­zahlen des Debüt-Handys ist der CEO zufrieden. Pei sieht die Mobil­geräte seiner Firma als eine Alter­native zum iPhone an. Die Ziel­gruppe sei eine junge Gene­ration.

Nothing Phone (2) debü­tiert in den kommenden Wochen

Im Juli blinkt es wieder auf dem Smartphone-Markt

Nothing

Carl Pei hat sein noch junges Unter­nehmen Nothing nach dem Fort­gang von OnePlus auf krea­tive Weise gestartet. Zunächst gab es kryp­tische Botschaften. Die Präsenz und Werbe­methoden des Unter­neh­mens sind zudem recht unkon­ven­tio­nell. Mit dem Nothing Phone (1) führte der Hersteller im Juli 2022 sein erstes Android-Handy ein. Mit dem Wirt­schafts­magazin Forbes sprach er über dieses Smart­phone und dessen Nach­folger. So habe man knapp 750.000 Einheiten des Nothing Phone (1) verkauft. Dies sei immerhin die Hälfte dessen, was Apple mit dem ersten iPhone erreichte.

Gene­rell sieht Pei seine Handys als Ausweich­mög­lich­keit zum kali­for­nischen Unter­nehmen. „Apple gewinnt immer mehr an Boden gegen­über Android und es gibt keine span­nende Alter­native da draußen, speziell für die jüngere Gene­ration“, analy­siert er den Markt. Man habe eine der höchsten Raten von Nutzern, die von iOS zu Android wech­seln. In manchen Märkten läge diese Käufer­schaft das drei­fache bis vier­fache über dem Durch­schnitt. Die USA behan­delte Nothing beim Phone (1) noch stief­müt­ter­lich. Dort erschien das Handy ein halbes Jahr verspätet. Das Nothing Phone (2) soll zusammen mit den anderen Märkten im Juli die Verei­nigten Staaten errei­chen.

Was bietet das Nothing Phone (2)?

In der zweiten Gene­ration werkelt ein High-End-Chip­satz. Aller­dings ist der Snap­dragon 8+ Gen 1 nicht das aktu­ellste SoC. Pei begründet die Wahl folgen­der­maßen: „Der Snap­dragon 8+ Gen 1 ist ein bewährter Prozessor. Er wurde seit der Einfüh­rung vor einem Jahr intensiv getestet und durch zahl­reiche Updates verbes­sert. Wir prio­risieren die Nutzer­erfah­rung vor dem ersten Platz im Wett­rennen der Spezi­fika­tionen.“ Gegen­über dem Snap­dragon 778G+ 5G des Nothing Phone (1) dürfte es durch den Snap­dragon 8+ Gen 1 auf jeden Fall einen großen Perfor­mance-Sprung geben. Die Akku­kapa­zität wird außerdem von 4500 mAh auf 4700 mAh ange­hoben.

Mit Android 12 ausge­lie­fert ist mitt­ler­weile Android 13 für das Nothing Phone (1) erhält­lich.