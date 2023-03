Nothing OS 1.5.3: Schnellere App-Starts und längere Laufzeit

Ab sofort lässt sich das Nothing Phone (1) auf Nothing OS 1.5.3 aktua­lisieren. Das kompakte Update behebt Bugs und voll­zieht Fein­schliff.

Besitzer des Nothing Phone (1) dürfen sich über ein neues Update freuen. Der Hersteller gibt via Twitter die Vertei­lung von Nothing OS 1.5.3 bekannt. Das mitt­ler­weile auf Android 13 basie­rende Smart­phone erfährt durch die Aktua­lisie­rung zahl­reiche Opti­mie­rungen. Apps sollen schneller starten, die Akku­lauf­zeit länger und die Stabi­lität höher sein.

Fehler des inno­vativen Glyphen-Beleuch­tungs­sys­tems hat das Unter­nehmen eben­falls ausge­merzt. Zu den weiteren Anpas­sungen zählen eine verbes­serte Reak­tion des Finger­abdruck­sen­sors und eine Unter­stüt­zung für die Nothing Ear (2).

Nothing Phone (1): Viele Verbes­serungen mit wenig Mega­byte

Nothing OS 1.5.3 rollt für das Nothing Phone (1) aus

Bild: Nothing

Seit acht Monaten ist das Nothing Phone (1) jetzt auf dem Markt und lockt Käufer durch seine effekt­volle Rück­seite. Im Februar vollzog der Hersteller die Vertei­lung des auf Android 13 basie­renden Nothing OS 1.5. Jetzt wird Nothing OS 1.5.3 ausge­rollt. Ein kleiner Versi­ons­sprung mit großer Wirkung. Dank einer Datei­größe von nur 91 MB bean­sprucht das Update wenig Spei­cher­platz auf dem Handy. Dennoch lohnt sich die Aktua­lisie­rung, da sie das Smart­phone an vielen Stellen schneller und besser macht. Nothing selbst hebt auf Twitter die schnel­leren Lade­zeiten von Apps und die längere Akku­lauf­zeit hervor.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Bugfix für Glyphen-Beleuch­tung und Sicher­heits­patch

Dies wurde durch einen neuen Algo­rithmus der Spei­cher­ver­wal­tung reali­siert, welcher App-Neustarts um 35 Prozent redu­ziert und den CPU-Strom­ver­brauch senkt. Davon abge­sehen gibt es noch zahl­reiche weitere Opti­mie­rungen, wie GSMArena berichtet. Spiele lassen sich nun manuell im Game Mode hinzu­fügen, sofern diese aus Google Play stammen. Eine effi­zien­tere Entsper­rung mit dem Finger­abdruck­sensor, neue Hinter­grund­bilder und eine verbes­serte System­sta­bilität gibt es eben­falls. Außerdem unter­stützt das Nothing Phone (1) jetzt die draht­losen Kopf­hörer Nothing Ear (2), welche nächste Woche vorge­stellt werden.

Beim Nacht­licht­modus und bei WhatsApp-Sprach­anrufen wurden Fehler des Glyphen-Systems ausge­merzt. Abnor­male Licht­effekte des Nacht­lichts sowie ausblei­bende Effekte bei einge­henden Anrufen des Messen­gers sollen der Vergan­gen­heit ange­hören. Zudem zeigt das Quick-Look-Widget jetzt immer das Wetter an.

Zum Sicher­heits­patch äußerte sich der Hersteller bislang nicht. Im Ände­rungs­pro­tokoll gibt es eben­falls keinen Verweis. Wir gehen deshalb davon aus, dass der März-Patch nicht in der Aktua­lisie­rung enthalten ist.

In unserem Test konnte das Nothing Phone (1) zum Groß­teil über­zeugen.