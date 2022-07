teltarif.de Talk: Das leistet das Nothing Phone (1)

Seit Monaten wird das Nothing Phone (1) gehypt. Jetzt ist das Smart­phone erhält­lich und wir konnten es auspro­bieren. In der heutigen Podcast-Ausgabe spre­chen wir darüber, was das Gerät tatsäch­lich bietet.

Podcast zum Nothing Phone (1)

Bild: teltarif.de Carl Pei hatte ursprüng­lich OnePlus mitbe­gründet. Jetzt hat er mit Nothing eine neue Firma gegründet, die nun ihr erstes Smart­phone vorge­stellt hat. Bereits im Vorfeld des Markt­starts gab es einen Mega-Hype um dieses Nothing Phone (1). teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds war beim Launch-Event für das neue Mittel­klasse-Handy und konnte das Gerät bereits auspro­bieren. Grund genug, ihn ins Podcast-Studio einzu­laden.

Darüber spre­chen wir heute

Bild: teltarif.de Das Nothing Phone (1) ist da. Beim Verkaufs­start gab es eine Warte­schlange von poten­ziellen Käufern, die an iPhone-Starts früherer Jahre erin­nerte - oder eben auch an OnePlus, das es eben­falls verstand, eine echte Fange­meinde um die eigenen Smart­phones zu versam­meln.

Optisch erin­nert das Mobil­telefon nicht etwa an "nichts", sondern an die Bauform eines Apple iPhone. Die "inneren Werte" können hingegen mit Spit­zen­klasse-Smart­phones nicht mithalten. Ist das Nothing Phone (1) wirk­lich nur Mittel­klasse oder braucht der normale Nutzer viel­leicht gar nicht mehr? Darüber haben wir uns in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de unter­halten.

Wir haben darüber hinaus über Design und Dual-SIM, über Kamera und Soft­ware gespro­chen? Was zeichnet das Nothing Phone (1) aus und welche Schwä­chen mussten wir im Test ausma­chen? Auch darüber haben wir uns in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" unter­halten.

