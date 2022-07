Nothing Phone (1): Mögliche Specs und Preis im Überblick

Das Nothing Phone (1) ist in aller Munde. Um wirk­lich "nichts" kann es sich dabei also nicht handeln. Das Launch-Datum ist am 12. Juli, also in Kürze. Infor­mationen, Leaks und Gerüchte zu dem neuen Smart­phone verdichten sich zuneh­mend. Wich­tige Spezi­fika­tionen sind bereits durch­gesi­ckert, auch der vermeint­liche Euro-Preis. Wir fassen zusammen, was bislang zum Nothing Phone (1) bekannt ist.

Nothing Phone (1): Das ist zu erwarten

Sieht von hinten so aus: Nothing Phone (1)

Bild: Nothing Kopf des Unter­neh­mens ist Carl Pei. Bekannt ist er neben Pete Lau als Mitbe­gründer der Smart­phone-Marke OnePlus. Nach einem Headset, den Nothing Ear (1), ist jetzt ein Smart­phone an der Reihe. Auf einem ersten Event im März wurde das Modell ange­teasert. Im Fokus stand die Soft­ware Nothing OS auf Android-Basis, mit der ein Ökosystem erschaffen werden soll, das so nahtlos wie beispiels­weise Apples iOS funk­tio­niere, gleich­zeitig aber nicht so geschlossen sein soll. Nutzer von Nothing OS bezie­hungs­weise vom Nothing Phone (1) sollen ihre favo­risierten Brands verwenden können, ohne dabei Kompro­misse eingehen zu müssen, die es bei einge­schränkter arbei­tenden Systemen gibt.

Gerüchten und Leaks zufolge siedelt sich das Nothing Phone (1) in der Mittel­klasse an und soll für ab unter 500 Euro erhält­lich sein. Bei Display wird von einem 6,55 Zoll großen AMOLED mit 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate ausge­gangen. Ein Finger­abdruck­sensor unter dem Display soll es auch geben. Weiterhin soll das Nothing Phone (1) von einem Qual­comm-Prozessor vom Typ "Snap­dragon 778G+" ange­trieben werden.

Kabel­loses Laden des Akkus soll eben­falls möglich sein. Mit Kabel wird von 33W schnellem Laden ausge­gangen (via GSMARENA). Ob ein Netz­teil im Liefer­umfang enthalten ist, bleibt abzu­warten.

Bild­mate­rial - darunter auch offi­zielles - vom Nothing Phone (1) gibt es einiges. Auffällig ist vor allem die trans­parente Rück­seite des Mittel­kläss­lers. Diese soll eine LED-Beleuch­tung erhalten.

Eine weitere Mittel­klasse ist das Pixel 6a, das Google auf der dies­jäh­rigen Entwick­ler­kon­ferenz I/O ankün­digte. Das Modell soll noch in diesem Sommer erhält­lich sein. Jetzt gibt es einen konkreten Termin für die Vorbe­stel­ler­phase des Google Pixel 6a.