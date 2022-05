Nothing Phone (1): Specs und Launch-Datum enthüllt

Das Nothing Phone (1) soll kommen - genauer gesagt bald, wie OnePlus-Mitbe­gründer Carl Pei jetzt über Twitter verkün­dete. Ein Leak verrät, was im Nothing Phone (1) drin stecken könnte.

"Nothing" - bedeutet über­setzt "Nichts". Bei dem "Nothing Phone (1)" soll es sich bei Weitem aber nicht bloß um "nichts" handeln. Der Mitbe­gründer von OnePlus, Carl Pei, ist Kopf des ganzen Unter­fan­gens. Im März gab Pei einen Einblick in die Entwick­lungen von Nothing und präsen­tierte in einem Stream erste Details zum Nothing Phone (1). Dieses soll im Sommer 2022 erscheinen. Sehr weit entfernt liegen die warmen Monate nun nicht mehr.

Über Twitter verkün­dete Carl Pei in einem Antwort-Tweet nun das Launch-Datum des Smart­phones, das Hoff­nung macht, die einheits­breiige Smart­phone-Welt zumin­dest ein Stück weit revo­lutio­nieren zu können. Die gele­akten Specs machen jedoch stutzig.

Nothing Phone (1): Release könnte bald erfolgen

Nothing Phone (1): Die Software heißt "Nothing OS"

Bild: Nothing (via YouTube), Screenshot: teltarif.de Im Stream zum Nothing Phone (1) vor rund einein­halb Monaten wurde als Launch-Datum Sommer 2022 genannt - also noch kein konkreter Termin, aber genau genug, um den Release des neuen Modells einzu­grenzen. Noch genauer ist es jetzt über Twitter geworden (via Schmid­tis­blog). Dort nannte Carl Pei als Antwort auf die Frage eines Twitter-Nutzers, wann das Nothing Phone (1) gelauncht werden soll "6/9 at 4:20". Damit dürfte der 9. Juni gemeint sein.

Im März gab es zwar schon etwas vom Nothing Phone (1) zu sehen, dennoch wirkte die Präsen­tation mehr wie eine Demons­tra­tion. Im Fokus stand unter anderem das Ökosystem, das das Smart­phone erwe­cken soll. Carl Pei brachte Apples geschlos­senen Kosmos ins Spiel. Das Nothing Phone (1) solle ein offenes Ökosystem kreieren, dass dem Nutzer ermög­lichen soll, die von ihm bevor­zugten Marken mit dem Smart­phone nutzen zu können wie Apples Airpods oder Ohrste­cker von einem anderen Hersteller.

Die Soft­ware nennt sich Nothing OS und basiert auf Stock Android. Hier lässt OnePlus grüßen. Die Benut­zer­ober­fläche der Smart­phones des Herstel­lers kommen im Gegen­satz zu der von einigen anderen ohne Bloat­ware aus. Das Nothing Phone (1) soll drei Jahre OS-Updates und vier Jahre Sicher­heits­updates erhalten.

Als Partner von Nothing wurden Samsung, Sony und Qual­comm genannt. So könnte das Display aus dem Hause Samsung stammen, Sony einen Kame­rasensor liefern und von Qual­comm der Snap­dragon-Motor kommen.

Nothing Phone (1) - was steckt drin?

Was genau unter der Haube stecken soll, bleibt abzu­warten. Die Specs, die derzeit aus der Gerüch­teküche kommen, lassen eher auf eine Mittel­klasse schließen als auf ein wasch­echtes Flagg­schiff in der Riege beispiels­weise eines OnePlus 10 Pro. So könnte das Nothing Phone (1) einen Snap­dragon-778G-Prozessor, eine Spei­cher­aus­stat­tung von 8 GB/128 GB, einen 4500 mAh großen Akku, eine Kamera mit 50-MP-Sensor und eine 32-MP-Selfie­kamera erhalten.

Weiterhin könnte das Display mit einer Diago­nale von 6,43 Zoll (FHD+, 90 Hz) dem Format des Samsung Galaxy S21 FE ähneln. Berau­schend klingen die gele­akten Specs leider nicht - jeden­falls, wenn man sie mit den sehr hohen Erwar­tungen an das Nothing Phone (1) versucht in Einklang zu bringen.

Nothing Laun­cher

Erst kürz­lich verkün­dete Nothing die Verfüg­bar­keit des Laun­chers in der Beta. Damit gibt es einen ersten Vorge­schmack auf Nothing OS wie die Vorschau auf Anima­tionen, Grafiken und Funk­tionen. Der Nothing Laun­cher kann über den Google PlayStore herun­ter­geladen werden.

Bislang unter­stützte Smart­phone-Modelle sind Samsung Galaxy S21, Galaxy S22 und Google Pixel 5 und höher. Die Unter­stüt­zung für OnePlus-Modelle soll in Kürze folgen.

In einem Ratgeber sagen wir Ihnen, wie Sie das rich­tige Handy für die eigenen Vorlieben in der Smart­phone-Foto­grafie finden.