Nothing Phone (1): Nothing OS 2.0 kommt nächste Woche

Wenn Sie ein Nothing Phone (1) haben, profi­tieren Sie ab nächster Woche von den Vorzügen von Nothing OS 2.0. Der Hersteller gab den Veröf­fent­lichungs­zeit­raum bekannt.

Das Design-Smart­phone Nothing Phone (1) darf nächste Woche mit Nothing OS 2.0 ausge­stattet werden. Somit erhalten Besitzer des Erst­lings­werkes von Carl Peis Tech­nik­schmiede dieselbe Soft­ware-Erfah­rung wie auf dem Nach­fol­gemo­dell. Einen konkreten Tag für den Start des Ausrol­lens gab das Unter­nehmen nicht preis. Mit Glück werden noch diesen Monat alle Anwender des Effekt-Handys versorgt. War Nothing OS 1.0 noch eher rudi­mentär umge­setzt, halten zahl­reiche neue Features in Nothing OS 2.0 Einzug. Darunter eine Sperre für gewünschte Apps.

Nothing OS 2.0 kommt bald für Phone (1)

Das Nothing Phone (1) erhält bald Nothing OS 2.0

Nothing

Vergan­genen Monat feierte das Debüt-Smart­phone des noch jungen Elek­tronik­kon­zerns Nothing sein einjäh­riges Bestehen. Das Mobil­gerät kam vor allem aufgrund seiner umfas­send konfi­gurier­baren LED-Beleuch­tung gut an. Es folgte Mitte Juli 2023 das Nothing Phone (2). Dieses hat direkt das auf Android 13 basie­rende Nothing OS 2.0 an Bord. Mit eben jener Soft­ware soll ab nächster Woche auch das Nothing Phone (1) ausge­stattet werden. Durch Android Autho­rity wurden wir auf einen Post auf X der Firma aufmerksam, welcher den Veröf­fent­lichungs­zeit­raum bekannt gibt.

Was bietet Nothing OS 2.0?

Erst am 9. August verkün­dete Firmen­chef Carl Pei den Start eines internen Beta­tests von Nothing OS 2.0 für das Nothing Phone (1). Zwei Wochen später scheint die Arbeit bereits fast abge­schlossen zu sein. Das Update wird zwischen dem 28. August (Montag) und dem 3. September (Sonntag) ausge­rollt. Es dürfte sich um eine gestaf­felte Aktua­lisie­rung handeln, weshalb nicht alle Anwender auf einmal bedient werden. Auf diese Weise lässt sich die Soft­ware bei gravie­renden Bugs schnell zurück­ziehen.

Die Benut­zer­ober­fläche enthält diverse Verbes­serungen in puncto Design und Sicher­heit. Es können indi­vidu­elle Anwen­dungen mit einem Schutz gegen Fremd­zugriffe via Pass­wort, Muster oder Finger­abdruck versehen werden. Außerdem gibt es neue Layout-Optionen für den Start­bild­schirm. Mono­chrome App-Icons, neue Widgets und neue Sperr­bild­schirm-Anpas­sungen zählen zu den weiteren Features. Das Klonen von Apps ist unter Nothing OS 2.0 eben­falls möglich. Je nach Veröf­fent­lichungs­zeit­raum könnte es den August- oder September-Sicher­heits­patch geben.

