Nothing Update: Schnellere App-Starts, sparsames Bluetooth

Mit einem Update auf OS 1.5.5 verbes­sert Nothing die Gesichts­erken­nung des Nothing Phone (1) und sorgt für schnel­lere App-Starts. Das Unter­nehmen denkt außerdem über Features nach, die nur zwischen Nothing-Phones funk­tio­nieren.

Kurz vor dem Launch des Nothing Phone (2) versorgt der Hersteller sein Nothing Phone (1) mit dem auf Android 13 basie­renden Nothing OS 1.5.5. Außerdem stehen neue Funk­tionen zur Diskus­sion, die nur zwischen Nothing-Phones funk­tio­nieren sollen.

Schnel­lerer Arbeits­spei­cher, strom­spa­rendes Blue­tooth

Im August soll das erste Nothing Phone zwar auch in den Genuss von Nothing OS 2.0 kommen, das zusammen mit Nothings zweiter Smart­phone-Gene­ration das Licht der Welt erbli­cken wird, bis dahin soll jedoch OS 1.5.5 für einige Verbes­serungen sorgen.

So soll ein Feature namens "RAM Expan­sion" ein schnel­leres Öffnen von Apps und eine größere Anzahl im Hinter­grund geöff­neter Anwen­dungen unter­stützen. Mit dem Update soll sich auch der Strom­ver­brauch während der Blue­tooth-Nutzung verrin­gern, wenn das Smart­phone mit weiteren Geräten gekop­pelt ist. Über­dies gibt es einen Android-Sicher­heits-Patch, den Nothing jedoch nicht weiter erläu­tert.

Verbes­serte Gesichts­erken­nung und Fehler­behe­bung

Die Gesichts­erken­nung über die 16-MP-Selfiecam soll bei wenig Umge­bungs­licht präziser als zuvor funk­tio­nieren. Da die Erken­nung nur im 2D-Modus arbeitet, sollte diese aus Sicher­heits­gründen jedoch ledig­lich zum Entsperren des Bild­schirms einge­setzt werden. Zum Öffnen sensi­bler Anwen­dungen empfehlen wir die Nutzung des Finger­abdruck­scan­ners, der sich unter dem Display befindet.

Einigen Soft­ware-Bugs, die Probleme bei der Foto­auf­nahme oder der Hellig­keits­ein­stel­lung verur­sacht haben, geht es eben­falls an den Kragen. Nothing rollt das 114 GB große Update seit dem 1. Juli auf das Nothing Phone (1) aus. Bis es auf allen Handys ange­kommen ist, kann es bekannt­lich ein wenig dauern.

Neue Funk­tionen, die nur zwischen Nothing-Phones funk­tio­nieren

Carl Pei, Gründer des Londoner Tech-Unter­neh­mens, kündete auf Twitter an, dass Nothing über Funk­tionen nach­denke, die nur zwischen Nothing-Phones funk­tio­nieren. Konkrete Details zu den Features nannte Pei jedoch nicht.

Auf seine Frage an die Follower, ob sie Freunde oder Familie mit Nothing-Phones hätten, mit denen sie solche Funk­tionen gege­benen­falls nutzen könnten, ließen sich diese nicht lange bitten und warteten mit Vorschlägen wie der Frei­gabe von Dateien, Bild­schirm­frei­gabe, Glyph-Synchro­nisie­rung oder Audio-Sharing auf.

Ob Nothing ein ähnli­ches Konzept wie Conti­nuity von Apple anstrebt, das Nutzern ermög­licht, verschie­dene Funk­tionen des einen Geräts auf einem anderen Gerät auszu­führen oder fort­zusetzen, bleibt abzu­warten.

