Nothing Phone (1): Ab 5 Euro mit Vertrag und 40 GB

Die Firma Nothing rund um OnePlus-Mitbe­gründer Carl Pei hat gestern offi­ziell das gehypte Nothing Phone (1) vorge­stellt. Optisch sieht es dem iPhone 13 aufgrund des flach-kantigen Gehäu­serah­mens ziem­lich ähnlich. Eine Beson­der­heit des Smart­phones ist die trans­parente Rück­seite mit Licht­effekten. Das Nothing Phone (1) wird in drei Versionen ange­boten. Los geht es bei 469 Euro (8 GB/128 GB). Die Version mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB internem Spei­cher kostet 549 Euro, die mitt­lere mit der Spei­cher­kom­bina­tion 8 GB/256 GB schlägt mit einem Preis von 499 Euro zu Buche.

Darüber hinaus ist es möglich, das Nothing Phone (1) auch mit einem Vertrag bei der Deut­schen Telekom zu erstehen.

Telekom

Die Farben des Nothing Phone (1)

Bild: Nothing Ein Beispiel ist die Kombi­nation des Nothing Phone (1) in der Version 8 GB/256 GB mit dem Tarif MagentaMobil S mit 10 GB monat­lich verfüg­barem Daten­volumen. Die einma­lige Zahlung bei Vertrags­abschluss beläuft sich auf 40,95 Euro. Diese setzt sich aus einem Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 39,95 Euro und einma­ligen Kosten in Höhe von 1 Euro für das Smart­phone zusammen. Die monat­liche Grund­gebühr wird von 39,95 Euro auf 59,95 Euro (inklu­sive Hard­ware) ange­hoben, was rech­nerisch monat­lichen Kosten in Höhe von 20 Euro für das Nothing Phone (1) entspricht.

Daraus ergeben sich Kosten in Höhe von 481 Euro für das Smart­phone. Diese setzen sich aus 24 monat­lichen Raten zu je 20 Euro plus 1 Euro für die Gerä­tezu­zah­lung bei Vertrags­abschluss zusammen. Damit ist das Nothing Phone (1) in diesem Tarif-Smart­phone-Bundle nur gering­fügig güns­tiger als die UVP des Herstel­lers, die für die 8 GB/256 GB-Vari­ante bei den oben genannten 499 Euro liegt.

Spar­handy

Eine weitere Möglich­keit, an das Nothing Phone (1) zu kommen, ohne die volle UVP auf einmal zahlen zu müssen, ist der Abschluss eines Vertrags über die Marke Spar­handy. Ein Beispiel ist die Kombi­nation des Nothing Phone (1) mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität mit dem Tarif o2 Free M. Der Tarif mit 20 GB Daten­volumen kostet monat­lich 29,99 Euro.

An der Grund­gebühr ändert sich auch in Kombi­nation mit der Hard­ware nichts. Ledig­lich 4,95 Euro Versand­kosten für das Nothing Phone (1) und ein einma­liger Anschluss­preis in Höhe von 39,99 Euro für den Tarif werden bei Vertrags­abschluss fällig.

Über Spar­handy lässt sich auch die otelo Allnet-Flat Max mit dem Nothing Phone (1) in der Vari­ante mit 8 GB/256 GB erwerben. Die monat­lichen Kosten für den Tarif liegen bei 29,99 Euro. Inklu­sive sind unter anderem 40 GB Daten­volumen im Netz von Voda­fone. Die Grund­gebühr bleibt auch in Kombi­nation mit dem Smart­phone gleich. Zum Vertrags­abschluss werden nur 4,95 Euro für das Nothing Phone (1) und 39,99 Euro für den Tarif fällig.

cong­star

Auch cong­star bietet die Option, das Nothing Phone (1) samt Tarif zu bekommen. Ein Beispiel dafür ist das Smart­phone mit der Ausstat­tung 8 GB/256 GB und die cong­star Allnet Flat M mit GB+, bei der es norma­ler­weise 10 GB Daten­volumen pro Monat gibt, im Rahmen einer Aktion aber dauer­haft 15 GB pro Monat verfügbar sind.

Die monat­lichen Kosten für den Tarif belaufen sich auf 22 Euro. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis beträgt 15 Euro. Für das Nothing Phone (1) wird bei Vertrags­abschluss eine einma­lige Zahlung in Höhe von 19 Euro berechnet. Die monat­liche Rate für das Smart­phone, die zur Grund­gebühr für den Tarif addiert wird, beläuft sich auf 15 Euro. Das entspricht über einen Vertrags­zeit­raum von zwei Jahren monat­lichen Kosten in Höhe von 37 Euro (22 Euro für den Tarif plus 15 Euro für das Smart­phone).

Die Gesamt­kosten für die Hard­ware liegen damit bei 379 Euro (24 mal 15 Euro plus 19 Euro einma­lige Anzah­lung). In Kombi­nation mit dem cong­star-Tarif ist das Nothing Phone (1) so deut­lich güns­tiger als nach der UVP des Herstel­lers zu bekommen.

In einem Ratgeber lesen Sie Tipps, wie Sie das Smart­phone bei hohen Tempe­raturen vor Schäden bewahren können.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.