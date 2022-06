Nothing Phone (1): Launch-Datum steht fest

Das Nothing Phone (1) möchte in der Smart­phone-Welt etwas bewegen. Das Launch-Datum ist für den Sommer ange­dacht. Jetzt gibt es konkrete Infor­mationen zur offi­ziellen Neuvor­stel­lung.

In Kürze wird es wieder eine Smart­phone-Neuvor­stel­lung geben. Dabei handelt es sich nicht um ein Produkt der Bran­chen­größen, sondern um das Ergebnis eines Projekts rund um OnePlus-Mitbe­gründer Carl Pei. Das Unter­nehmen nennt sich "Nothing", also eigent­lich "Nichts". Um "Nichts" soll es aber dann nun doch nicht gehen. Nach der Veröf­fent­lichung von Audio-Hard­ware geht es im nächsten Schritt um den Launch eines Smart­phones, genannt Nothing Phone (1).

Vergan­genen Monat war von Sommer 2022 die Rede, jetzt steht das Enthül­lungs­datum offi­ziell fest. Im nach­fol­genden lesen Sie, wann das Nothing Phone (1) präsen­tiert wird und welche Ausstat­tung es haben könnte.

Nothing Phone (1): Launch-Datum und erwar­tete Specs

Teaser des Nothing-Launch-Events

Bild: Nothing via Twitter @nothing Nothing ist auf Twitter unter­wegs und hat auch schon eine eigene Webseite an den Start gebracht. Dort enthüllt das Unter­nehmen nun das offi­zielle Launch-Datum des Nothing Phone (1), das auf den 12. Juli um 16 Uhr (BST) und um 17 Uhr deut­scher Zeit datiert ist.

Nothing hatte nach Release der kabel­losen Ohrste­cker Nothing Ear (1) betont, dass es sich nicht um einen Hersteller von Audio­pro­dukten handelt. Es ist daher zu erwarten, dass sich im Rahmen des Events auf die Neuvor­stel­lung des Nothing Phone (1) fokus­siert wird - sonst eben auf nichts sozu­sagen.

Eine Smart­phone-Neuvor­stel­lung ist letzt­lich nicht mehr wirk­lich etwas Beson­deres, so viele gibt es davon und wird es künftig geben. Die entschei­dende Frage ist, was Nothing mit einem neuen Telefon verän­dern will. Das Smart­phone an sich könnte bezüg­lich der Key-Specs unspek­takulär anmuten. Von offi­zieller Seite wurde noch nichts bestä­tigt, das Nothing Phone (1) könnte sich aber eher in die Mittel­klasse einordnen als in die Flagg­schiff-Sparte. Die brodelnde Gerüch­teküche servierte bereits einen Snap­dragon-778G-Prozessor, eine Spei­cher­kon­figu­ration von 8 GB/128 GB, einen Akku mit 4500 mAh Kapa­zität sowie eine 50-Mega­pixel-Haupt­kamera und eine 32-Mega­pixel-Selfie­kamera. Weiterhin ist ein 6,43-Zoll-FHD+-Display mit 90 Hz denkbar.

Nothing Phone (1): Ein neues Ökosystem?

Was könnte Nothing abseits eines mögli­chen Mittel­klasse-Smart­phones vorstellen? Auf dem Event im März gab Nothing einen Ausblick auf das Ökosystem, das erschaffen werden soll. Zum Vergleichs­zwe­cken wurde Apples Kosmos heran­gezogen. Nothing-Nutzer sollen aber anders als bei geschlos­senen Struk­turen mehr Möglich­keiten bekommen, ihre favo­risierten Brands nahtlos nutzen zu können. Zum Start des Nothing Phone (1) soll unter anderem die Nutzung von Apples AirPods und Tesla im Soft­ware-System des neuen Smart­phone-Modells unter­stützt werden.

Das auf dem Nothing Phone (1) laufende Soft­ware-System nennt sich Nothing OS, basiert auf Googles Stock-Android-System und soll so frei von Bloat­ware sein.

