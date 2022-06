Nothing Phone (1) zeigt sich auf erstem Bild

Das Nothing Phone (1) wird in Kürze vorge­stellt. Nun enthüllt das Unter­nehmen teil­weise das Design.

Das Launch-Datum des Nothing Phone (1) steht fest. Am 12. Juli um 17 Uhr deut­scher Zeit wird das Smart­phone um OnePlus-Mitbe­gründer Car Pei vorge­stellt werden. Es gibt zwar Leaks zur Ausstat­tung, trotzdem schafft es das Unter­nehmen, Span­nung zu erzeugen - etwas, das andere Unter­nehmen nicht unbe­dingt vor einer Smart­phone-Neuvor­stel­lung errei­chen. Die Hoff­nung ist also groß, dass Nothing mit dem Phone (1) für eine Über­raschung sorgt - nicht unbe­dingt mit wohl­klin­genden Spezi­fika­tionen, sondern mit den Features der bereits ange­teaserten Vorstel­lung eines Soft­ware-Ökoys­tems.

Die Vorstel­lung von Nothing sieht ein Kosmos ähnlich dem von Apples Soft­ware­lösungen vor, gleich­zeitig aber ohne strenge Exklu­sivität. Viel­mehr sollen Nutzer in den Genuss der Auswahl kommen und alle Marken in Kombi­nation mit dem Nothing Phone (1) nutzen können, die sie wollen. Zum Start sollen so unter anderem Apples AirPods unter­stützt werden.

Auf dem März-Event war das offene Soft­ware-Ökosystem von dem Nothing OS genannten Betriebs­system auf Basis von Googles Android Thema. Das Nothing Phone (1) wurde bislang jedoch nicht gezeigt. Jetzt hat das Unter­nehmen ein offi­zielles Bild veröf­fent­licht.

Nothing Phone (1): Rück­seite enthüllt

Nothing Phone (1): Offizieller Teaser auf der Webseite

Bild: Nothing Auf dem besagten März-Event war nicht von einem konkreten Smart­phone-Design die Rede. Es gab zwar ein Start­bild­schirm in virtu­eller Form zu begut­achten. Ob es sich dabei tatsäch­lich um das Front­design des Nothing Phone (1) handelte, ist nicht geklärt. Daher ist sowohl denkbar, dass es sich nur um ein namen­loses Demo-Design handelte als auch um die finale Display-Optik. Sollte es letz­tere gewesen sein, könnte man einige Speku­lationen anstellen. Ein Kamera-Loch war nicht zu sehen, was auf eine Kamera unter dem Display schließen könnte.

Früher gab es bereits andere waghal­sige Umset­zungen, um die Front­kamera zu optisch zu elimi­nieren - von Flip-Tech­niken von Asus bis hin zu ausfahr­baren Pop-up-Kameras von OnePlus. Ob sich Nothing aufgrund der Nähe von Carl Pei zu OnePlus wieder an einer solchen Pop-up-Technik bedient, bleibt abzu­warten wie frag­lich. Durch­gesetzt hat sich eine solche Lösung nämlich nicht. Viel­mehr in Mode sind die kleinen Ausspa­rungen in den Ecken oder in der Mitte des oberen Display­bereichs.

Unsere Tendenz geht dahin, dass es sich bei dem auf dem März-Event gezeigten Front-Screen um einen Platz­halter handelte und dass das finale Design auch ein Punch Hole aufweist. Keine Mutma­ßungen mehr sind jetzt hinsicht­lich der Rück­seite des Nothing Phone (1) nötig. Denn die hat das Unter­nehmen auf der Webseite jüngst selbst enthüllt.

Schlicht wie auffällig

Dort zu sehen ist ein Smart­phone mit schlicht anmu­tender Gehäu­seoptik, gleich­zeitig sticht das Design im Gegen­satz zu vielen anderen Smart­phone-Rück­seiten aus der Masse heraus. Während die meisten Smart­phone-Flagg­schiffe mit vielen Kame­ralinsen nach Aufmerk­sam­keit lechzen, sind auf der Rück­seite des Nothing Phone (1) "nur" zwei zu sehen. Das muss nichts Schlechtes bedeuten, könnte aber das Gerücht bestä­tigen, dass es sich bei dem Nothing Phone (1) eher um ein Mittel­klasse-Smart­phone handelt. Gerüchten zufolge soll das Nothing Phone (1) über eine 50-Mega­pixel-Haupt­kamera verfügen.

Wie die Rück­seite auf den Betrachter wirkt, bleibt Ange­legen­heit der indi­vidu­ellen Beur­tei­lung. Uns hat der teil­weise kreis­runde Bereich unter der Kamera mit dem Logo, das ein biss­chen wie eine Comic-Bombe aussieht, an den Air Tag von Apple erin­nert.

Weiterhin wird in der Tech-Welt darüber geredet, dass das Nothing Phone (1) ein 6,43-Zoll-Display mit FHD+-Auflö­sung und 90-Hz-Bild­wie­der­hol­rate sowie einen Akku mit 4500 mAh Kapa­zität besitzen soll.

