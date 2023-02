Nothing Phone (1): Finales Update auf Android 13 ist da

Nach einer längeren Beta-Test­phase rollt Nothing nun die finale Version von Android 13 mit Nothing OS 1.5 aus. Ein Reddit-User teilt den Chan­gelog mit allen Daten.

Nothing hat endlich die Beta-Test­phase von Nothing OS 1.5 auf Basis von Android 13 beendet und damit begonnen, die finale Version auf das Nothing Phone (1) auszu­rollen. Erste Nutzer berichten darüber, das Update erhalten zu haben, darunter ein Reddit-User, der auch gleich den kompletten Chan­gelog teilt.

Neues Wetter-Widget und indi­vidua­lisier­bare Short­cuts

Nothing OS 1.5 kommt mit einem neuen Wetter-Widget für den Home­screen, das beim Antippen eine eigens entwi­ckelte App anstelle eines Inter­net­links öffnet. Auch das Funk­tions-Paket, mit dem Nutzer ihr Smart­phone den eigenen Vorlieben entspre­chend anpassen können, wird erwei­tert.

So erhält das Nothing Phone (1) mit dem Update eine Reihe neuer Klingel- und Benach­rich­tigungs­töne sowie mini­malis­tische Hinter­grund­bilder und aufge­frischte Farb­schemen für die Benut­zer­ober­fläche. Die Short­cuts für einige Anwen­dungen, wie zum Beispiel die Kamera oder Taschen­lampe, können nun sogar vom Nutzer selbst gestaltet werden. Nothing OS 1.5: Wetter-App, Lautstärkeregelung und Musiksteuerung

Verbes­serte Schnell­ein­stel­lungs­optionen

Die Schnell­ein­stel­lungs­optionen lassen jetzt einen einfa­cheren Wechsel der Daten­nut­zung im Dual-SIM-Betrieb zu. Der QR-Code-Scanner erscheint im Pull-Down-Menü als Icon und kann direkt über die Kamera-App geöffnet werden.

Sprach­prä­ferenzen lassen sich nun auch für einzelne Apps und nicht nur system­über­grei­fend fest­legen.

Neuheiten bei der Musik­steue­rung und Laut­stär­kere­gelung

Ein neu gestal­tetes Widget für die Musik­steue­rung und eine verbes­serte Laut­stär­kere­gelung mit sepa­raten Einstel­lungs­mög­lich­keiten für die Medien-, System- und Weckerlaut­stärke sind weitere Bestand­teile von Nothing OS 1.5. Die Anpas­sung der Laut­stärke soll sogar bei einem gesperrten Bild­schirm möglich sein.

Modi­fika­tionen gibt es auch bei den Licht­signalen im Spiel­modus, der Bedien­ober­fläche der Kamera sowie den Anima­tionen beim Ein- oder Ausschalten des Displays.

Nothing OS 1.5 in einem YouTube-Video

Daten­schutz und System­per­for­mance

Zugriffe von Apps auf die Zwischen­ablage werden künftig durch eine Warn­mel­dung signa­lisiert; zudem entleert sich der Spei­cher nach einer gewissen Zeit­spanne von selbst, um unge­wollten Zugang zu vermeiden. In einer neu hinzu­gefügten persön­lichen Sicher­heits-App lassen sich weitere Einstel­lungen zum Daten­schutz vornehmen.

Laut Chan­gelog soll sich die Genau­igkeit des Finger­print­sen­sors um 12 Prozent und die Geschwin­dig­keit beim Öffnen einer Anwen­dung um 71 Prozent verbes­sern. Nach dem Update hat das Nothing Phone (1) angeb­lich einen bis zu 50 Prozent nied­rigeren Strom­ver­brauch im Standby-Modus. Last, not least wartet Nothing OS 1.5 mit einer Verbes­serung der System­sta­bilität und einigen Bugfixes auf.

