Nothing Phone (1): Android 13 startet bald als offene Beta

Im Rahmen einer geschlos­senen Beta­ver­sion gibt es jetzt Android 13 für das Nothing Phone (1). Die offene Beta kommt in zwei Wochen.

Für das Nothing Phone (1) des OnePlus-Mitbe­grün­ders Carl Pei steht Android 13 vor der Tür. Der CEO des chine­sischen Herstel­lers Nothing kündigte das Update auf Twitter an. Ab sofort startet eine geschlos­sene Beta­ver­sion. In zwei Wochen können dann alle Inter­essenten mit einem Nothing Phone (1) an der offenen Beta­phase teil­nehmen. Wann die finale Fassung fertig ist, teilte die Führungs­kraft nicht mit. Je nachdem wie reibungslos die Erpro­bungen verlaufen, könnte die Aktua­lisie­rung noch dieses Jahr oder erst Anfang 2023 ausrollen.

Nothing Phone (1) bekommt bald neues Betriebs­system

Android 13 naht als Nothing OS 1.5.0

Carl Pei Bei OnePlus konnte sich Carl Pei nicht mehr so kreativ austoben, wie er es sich gewünscht hätte. Infol­gedessen rief er das unkon­ven­tio­nelle Start-up Nothing ins Leben. Kryp­tische Marke­ting­kam­pagnen sorgten für Inter­esse bei Medien und Nutzern. Mit dem Nothing Phone (1) kam im Juli 2022 das erste Smart­phone des Unter­neh­mens auf den Markt. Kurz nach der Veröf­fent­lichung hatten wir das Handy ausführ­lich getestet und für „gut“ befunden. Ausge­lie­fert wird das Mobil­gerät mit Nothing OS. Die aktu­ellste Versi­ons­nummer lautet 1.1.7. Unter der Benut­zer­ober­fläche steckt Android 12.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Ersten Hinweis gab es schon vor dem Wochen­ende

Durch die xda-deve­lopers wurden wir auf einen inter­essanten Tweet von Carl Pei aufmerksam. In diesem heißt es: „Nothing OS Android 13 geschlos­sene Beta startet heute. Offene Beta in zwei Wochen.“ Übli­cher­weise bewerben sich neugie­rige Anwender in den Foren eines Herstel­lers um einen Platz in der geschlos­senen Beta­phase. Jedoch gibt es in der Nothing-Commu­nity bislang keinen entspre­chenden Beitrag. Mögli­cher­weise kontak­tiert das Unter­nehmen Anwender auch direkt und bindet sie an eine Verschwie­gen­heits­erklä­rung.

Carl Pei twit­terte am 23. November einen Screen­shot eines Nothing Phone (1). Das Bild­schirm­foto zeigt den System­bereich „Über das Telefon“. Unter Soft­ware-Infor­mationen lässt sich der Eintrag „Nothing OS 1.5.0“ erspähen. Dies deutet bereits auf einen großen Versi­ons­sprung hin. Im unteren Bereich des Screen­shots wird diese Annahme bestä­tigt. Bei „Android-Version“ ist die Ziffer „13“ aufge­führt. Welche neuen Features Nothing OS 1.5.0 mit sich bringt, ist bislang noch nicht bekannt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Anzeige:

Aktuell verlosen wir ein Nothing Phone (1) und ein Galaxy Z Flip 4 bei unserem Weih­nachts­gewinn­spiel.