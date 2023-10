Android 14: Open Beta 1 jetzt für Nothing Phone (2) verfügbar

Nothing gibt die Verfüg­bar­keit von Nothing OS 2.5 in der Open Beta 1 bekannt.

Die noch junge Smart­phone-Firma Nothing hat zwei Smart­phones am Start. Das aktu­elle Modell ist das Nothing Phone (2), Betriebs­system ist Android. Ab sofort gibt es für das Nothing Phone (2) die Möglich­keit, Android 14 zu testen. Die Open Beta 1 für das Nothing OS 2.5 genannte Betriebs­system ist jetzt verfügbar.

Nothing OS 2.5: Wich­tige Features im Über­blick

Android 14 in Form von Nothing OS 2.5 in der Open Beta 1 für das Nothing Phone (2)

Bild: teltarif.de Laut den Infor­mationen von Nothing verfügt die Open Beta 1 über folgende Neue­rungen:

Aktua­lisierte Benut­zer­ober­fläche der Widget-Biblio­thek, damit Nothing-Widgets deut­licher erscheinen.

Neues Foto-Widget, mit welchem ausge­wählte Fotos sowohl direkt auf dem Start­bild­schirm als auch auf dem Sperr­bild­schirm ange­zeigt werden können.

Neuer Screen­shot-Editor und Menü für erwei­terte Bear­bei­tungs­funk­tionen und schnelles Löschen.

Aktua­lisiertes Design der Zurück-Geste, um sich besser dem Stil von Nothing anzu­passen.

Hinzu­gefügte Möglich­keit, App-Symbole auf dem Start­bild­schirm und im App-Drawer auszu­blenden. Streiche im App-Drawer nach rechts, um versteckte App-Symbole anzu­zeigen.

Schnelles Aufnehmen von Screen­shots mit einem 3-Finger-Strei­chen über den Bild­schirm.

Anpas­sung der Doppel­klick­funk­tion des Ein-/Aus-Schal­ters, um schnell auf eine ausge­wählte Funk­tion zuzu­greifen.

Neuge­stal­tete gemein­same Anpas­sungs­ein­stel­lungen für den Start- und Sperr­bild­schirm, um einen umfas­sen­deren Über­blick über die Optionen zu ermög­lichen.

Einfüh­rung des Glas­fil­ters, um Hinter­gründe noch einzig­artiger erscheinen zu lassen.

Neue einfar­bige Hinter­grund­bilder für ein orga­nisier­teres Erschei­nungs­bild des Start­bild­schirms.

Hinweise zur Beta-Version

Darüber hinaus verweist Nothing in der Ankün­digung auf gene­relle neue Features von Android 14 , unter anderem der Möglich­keit, ein mono­chromes Farb­schema im Bereich der Grund­farben hinzu­zufügen, eine neue Zurück-Geste während der Inter­aktion mit Apps, ein aktua­lisiertes Layout der Schnell­ein­stel­lungen, mehr Optionen für Short­cuts auf dem Sperr­bild­schirm und die sepa­rate Einstel­lung von Klingel- und Benach­rich­tigungs­tönen.

Die Open Beta 1 steht aktuell Nutzern des Nothing Phone (2) zum Testen bereit. Wer bereits am Beta-Programm teil­nimmt, kann das Update über die Einstel­lungen im Menü System und System­update vornehmen. Nutzer, die noch nicht am Beta-Programm teil­nehmen, können sich über die Nothing Commu­nity dafür anmelden.

Bei einer Beta handelt es sich um Soft­ware, die noch nicht in der endgül­tigen Version vorliegt. Daher kann es immer zu Problemen kommen, und einzelne Funk­tionen können fehler­haft arbeiten. Es ist daher zu empfehlen, Beta-Tests nicht auf Produk­tiv­geräten auszu­führen.

