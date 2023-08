CMF by Nothing: Neue Untermarke bringt bald Smartwatch

Nothing wächst, und zwar um eine Unter­marke. CMF by Nothing nennt sich diese und soll Spar­füchse locken. Zunächst soll es eine Smart­watch und Kopf­hörer geben.

Unter­marken großer Hersteller sind ein gerne genutztes Geschäfts­modell, jetzt führt auch Nothing einen Sub-Brand ein. CMF nennt sich das Waren­zei­chen, welches von einem eigen­stän­digen Team geleitet wird. Das Kürzel steht in der Indus­trie für die Design­grund­lage „Color Mate­rial Finish“, also Farben, Mate­rial und Ober­fläche. Sie soll sowohl optisch als auch haptisch eine hohe Qualität gewähr­leisten. Mit CMF möchte Nothing güns­tigere Produkte anbieten. Zunächst sollen im Laufe des Jahres eine Smart­watch und kabel­lose Kopf­hörer unter der neuen Marke erscheinen. Das Logo der neuen Untermarke

Nothing

Unter­marke CMF by Nothing vorge­stellt

In zwei Monaten feiert die von OnePlus-Gründer Carl Pei ins Leben geru­fene Firma Nothing ihr drei­jäh­riges Bestehen. Bislang hat das Unter­nehmen zwei Handys, Nothing Phone (1) und Nothingh Phone (2), sowie drei draht­lose Kopf­hörer veröf­fent­licht. Anhand der Sich­tung bei einer Zerti­fizie­rungs­stelle war bereits klar, dass das Unter­nehmen auch eine schlaue Uhr auf den Markt bringen möchte. Doch das Produkt ist Bestand­teil einer neuen Stra­tegie. Nothing eifert Wett­bewer­bern wie Xiaomi mit redmi sowie Poco, Oppo mit realme, Lenovo mit Moto­rola Mobi­lity und Huawei mit einst Honor nach. Eine weitere Unter­marke steht in den Start­löchern.

Nothing will mehr Konsu­menten errei­chen

In einem YouTube-Video stellen Carl Pei und seine Mitar­beiter diverse Soft­ware-Neuheiten vor. Zum Ende des Clips hin gibt es aber eine große Über­raschung. Der CEO enthüllt CMF by Nothing. Ein Sub-Brand, der eben­falls über eine hohe Qualität verfügen aber mit einem erschwing­licheren Kosten­faktor punkten soll. Das Design soll sich auch unter­scheiden. Große Inno­vationen in diesem Bereich bleiben der Haupt­marke vorbe­halten. Ferner sind Nothing-Produkte im Premium-Segment ange­sie­delt und werden neuere Tech­nolo­gien nutzen.

Carl Pei kündigt die ersten CMF-Geräte an

Nothing Das Nothing Phone (2) ist mit einer UVP in Höhe von 649 Euro zwar nicht sünd­haft teuer, aber dennoch außer Reich­weite diverser poten­zieller Anwender. Manche Menschen sehen es nicht ein, eine solche Summe für ein Mobil­telefon zu erüb­rigen. Für viele Schüler und Studenten liegt der Preis fernab der eigenen finan­ziellen Möglich­keiten. Nothing will mit den güns­tigeren CMF-Geräten den Einstiegs­preis für diese Nutzer senken. Wir sind gespannt, ob die kommende Smart­watch und die kabel­losen Kopf­hörer tatsäch­lich quali­tative Produkte zu einem über­schau­baren Kosten­faktor werden.

