Neues Effekt-Handy: Nothing kündigt Phone (2a) an

Nothing hat mit dem Phone (2a) sein erstes Smart­phone für 2024 ange­kün­digt. Außerdem rollen Updates aus, nämlich Nothing OS 2.5.2 für das Phone (1) und Phone (2).

Es gibt Neuig­keiten rund um Nothing, womit der Elek­tronik­kon­zern gemeint ist. Das schon länger durch die Gerüch­teküche geis­ternde Phone (2a) wurde vom Hersteller ange­kün­digt. In Bälde erhalten Inter­essenten also die Möglich­keit, zu einer güns­tigeren Vari­ante des Phone (2) zu greifen.

Ferner gibt es sowohl für besagtes Phone (2) als auch für das Phone (1) Updates. Beide Handys werden auf Nothing OS 2.5.2 gehievt. Während das Phone (2) durch die Aktua­lisie­rung auf Nothing OS 2.5 bereits Android 14 bekam, wird das Phone (1) mit jenem Betriebs­system aufge­wertet.

Das beliebte Effekt-Handy gibt es bald güns­tiger

Das Phone (2a) naht

Bild: Nothing Die noch junge Firma Nothing konnte bereits zahl­reiche Anwender mit seinen bisher veröf­fent­lichten Smart­phones begeis­tern. Phone (1) und Phone (2) warten mit einem inno­vativen Beleuch­tungs­system und attrak­tivem Preis-Leis­tungs-Verhältnis auf. Es handelt sich dabei um Mobil­tele­fone der geho­benen Mittel­klasse. Jetzt möchte das von OnePlus-Mitgründer Carl Pei ins Leben geru­fene Unter­nehmen auch die regu­läre Mittel­klasse versorgen. Entspre­chend wird das kürz­lich per YouTube ange­kün­digte Phone (2a) etwas erschwing­licher als das Phone (2).

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Frische Soft­ware für Nothing Phone (1) und Phone (2)

Kamera und Perfor­mance seien aber auf einem hohen Niveau, verspricht der Hersteller. Man soll auch einen Mehr­wert im Vergleich zum 2022er Phone (1) erhalten. Weitere Infor­mationen rund um das Phone (2a) möchte Nothing zu einem späteren Zeit­punkt teilen. Mit einer Veröf­fent­lichung in der ersten Jahres­hälfte 2024 ist zu rechnen. Bereits im Dezember 2023 berich­teten wir über ein poten­zielles Phone (2a). Es soll ein 6,7 Zoll messendes AMOLED-Display haben. Auf einem vermeint­lichen Foto der Rück­seite erkannte man ein Beleuch­tungs­system ähnlich jenem der großen Schwes­ter­modelle.

Vor andert­halb Jahren kam das Phone (1) mit Android 12 an Bord in den Handel. Es folgte eine Aktua­lisie­rung auf Android 13. Jetzt dürfen Anwender endlich den gestürzten Kuchen (Android 14 Code­name: Upside Down Cake) naschen. Nothing verkündet in seinem Forum, dass ein Update auf Nothing OS 2.5.2 für dieses Handy zur Verfü­gung steht. Unter anderem wurden das Beleuch­tungs­system Glyph, der Start­bild­schirm, der Sperr­bild­schirm, die Schnell­ein­stel­lungen, die Widgets, die Stabi­lität und die Akku­lauf­zeit aufge­wertet.

Ergän­zend erhält das Phone (2) die stabile Fassung von Nothing OS 2.5.2.

Zuletzt wurde Nothing Chats aufgrund poten­zieller Daten­schutz-Problemen aus Google Play entfernt.