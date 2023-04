Für den Ernstfall: Vodafone zeigt Notfallnetz im Container

Bei der Flut-Kata­strophe im Ahrtal und in Teilen von Nord­rhein-West­falen doku­men­tierte die Deut­sche Telekom in regel­mäßigen Beiträgen auf YouTube, wie die gut einge­spielte Notfall-Technik dort funk­tio­niert. Wie sieht das beim zweiten großen Netz­betreiber in Deutsch­land, der Voda­fone, aus?

Auf Notfälle vorbe­reitet

Die in Frankfurt stationierten Netz-Notfall-Container von Vodafone können über Solarzellen gespeist werden.

Foto: Vodafone Dort hat man sich eben­falls auf klei­nere und größere Notfälle vorbe­reitet und stellte diese bei einer Pres­sekon­ferenz in Frank­furt/Main vor. Die hessi­sche Digi­tal­minis­terin Prof. Dr. Sinemus zeigte sich beein­druckt.

Schutt, Matsch, aufge­ris­sene Straßen, zertrüm­merte Häuser und wegge­spülte Infra­struktur – die Hoch­wasser-Kata­strophe vor knapp zwei Jahren erschüt­terte viele Orte von der Eifel bis zum Ahrtal. Eine solche Krisen­situa­tion, sei es durch Flut, Gewitter oder andere Natur­gewalten, kann leider jeder­zeit und überall auftreten – auch in Deutsch­land.

Wenn es passiert, trifft es Infra­struktur

Dabei wird oft auch die digi­tale Infra­struktur im Krisen­gebiet getroffen, doch gerade im Notfall ist ein Netz beson­ders wichtig, nicht nur für die Rettungs­kräfte, um sich unter­ein­ander zu koor­dinieren. Die Menschen vor Ort möchten mit Fami­lien und Freunden in Kontakt treten. Deshalb ist es wichtig, auf Krisen­situa­tionen best­mög­lich vorbe­reitet zu sein. Voda­fone hat in den vergan­genen Monaten sein mit der Bundes­netz­agentur abge­stimmtes "SOS-Netz­maß­nahmen-Paket" erwei­tert.

Ersatz­technik für Kabel­netze

Foto: Vodafone Ein Baustein für Ausfälle im Kabel­netz und eine schnellst­mög­liche Über­brü­ckung können die in Frank­furt-Rödel­heim statio­nierten Notfall-Container-Systeme sein, die Voda­fone heute Hessens Digi­tal­minis­terin Kris­tina Sinemus vorstellte.

„Digi­tale Infra­struk­turen sind das Rück­grat unserer Gesell­schaft. Daher sind redun­dante Infra­struk­turen in der heutigen Zeit zuneh­mend wich­tiger, um bei Teil­aus­fällen alter­native Kommu­nika­tions­wege zu ergreifen, die im Ernst­fall Leben retten können“, betonte die Digi­tal­minis­terin. „Von Seiten des Landes treiben wir deshalb sowohl den Fest­netz- als auch den Mobil­funk­ausbau intensiv voran und setzen uns auch für den Aufbau eines euro­päi­schen Satel­liten­netz­werkes ein.“

Die Minis­terin verschaffte sich einen Über­blick über die Notfall-Container-Systeme von Voda­fone, die als Teil des SOS-Netz­maß­nahmen-Pakets eine komplette Vermitt­lungs­stelle für mehrere Zehn­tau­send Internet- und TV-Anschlüsse ersetzen können.

Voda­fone hat seine SOS-Netze in den vergan­genen Monaten aufge­rüstet, um sie in Krisen­gebieten noch besser und autarker einsetzen zu können. Bei Verlust eines soge­nannten "Access-Stand­ortes" zum Beispiel durch einen Brand, Hoch­wasser, etc. soll die Ausfall­zeit, bis sämt­liche Dienste wieder verfügbar sind, mini­miert werden. In den Contai­nern soll die gesamte Funk­tio­nalität eines solchen Stand­ortes abge­bildet werden, der Kunde soll vom Contai­ner­betrieb (bis die ursprüng­liche Technik wieder aufge­baut oder instand gesetzt ist) möglichst nichts merken.

Ener­gie­opti­mierte mobile Technik-Container

Ein Blick ins Innere des Notfallcontainers, der nach Anschluss von Strom und Signalleitungen seine Arbeit aufnehmen kann.

Foto: Vodafone Das Pflich­ten­heft liest sich span­nend: Bis zu 240 Service-Gruppen, dies entspricht etwa 100.000 Kunden, sollen durch die Container-Lösung abge­deckt werden können. Inner­halb von 120 Stunden nach dem Auftreten einer Havarie sollen bereits 80 Prozent der durch den hava­rierten Standort versorgten Kunden wieder alle Services nutzen können.

Dafür hat die verwen­dete Hard­ware in den Notfall-Container-Systemen stets den aktu­ellen Stan­dards der regu­lären Stand­orte zu entspre­chen. Denn die Kompa­tibi­lität mit sämt­lichen vorhan­denen Hard- und Soft­ware-Kompo­nenten, die an den Stand­orten im Einsatz sind, muss gewähr­leistet sein. Zusätz­lich sind die Container zur Ener­gie­opti­mie­rung mit einer mobilen Photo­vol­taik-Anlage und mit Free-Cooling-Boxen ausge­stattet.

„Mit unseren Notfall-Container-Systemen erhöhen wir die Resi­lienz und stärken die Voda­fone-Netze, sodass wir für mögliche Krisen­sze­narien noch besser gewappnet sind. Und in beson­ders kunden­starken Gebieten haben wir die bereits vorhan­denen Sicher­heits­maß­nahmen durch weitere Redun­danzen in unserer Netz-Infra­struktur nochmal erhöht und ausge­baut, was für mehr Ausfall­sicher­heit sorgt“, betont Michael Jung­wirth von der Voda­fone-Geschäfts­lei­tung.

