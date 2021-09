Samsung: Galaxy S22 Pro & Note 22 Ultra, aber kein S21 FE?

Es gibt gute und schlechte Nach­richten zu ausste­henden High-End-Smart­phones von Samsung. So veröf­fent­lichten Bran­chen­insider zahl­reiche Render­bilder, die das Galaxy S22, das Galaxy S22+ und das Galaxy S22 Ultra zeigen. Die beiden letzt­genannten Modelle könnten aber unter anderen Namen erscheinen, nämlich Galaxy S22 Pro und Galaxy Note 22 Ultra. Das nächste Note soll angeb­lich zeit­gleich mit der S-Serie kommen. Hingegen sieht es für Fans der Fan Edition nicht rosig aus. In Samsungs Heimat­land Südkorea wird berichtet, dass das Galaxy S21 FE endgültig begraben sei.

Galaxy-S22-Serie in voller Pracht

Von links nach rechts: Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra

Ice universe Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks hat sich schon häufig als zuver­läs­siger Infor­mant inner­halb der Mobil­gerä­tebranche erwiesen. Vor kurzem veröf­fent­lichte er eine ganze Flut an Render­bil­dern, die das Galaxy S22 (via Zouton) und das Galaxy S22+ (via 91mobiles) zeigen. Inter­essante Rand­notiz: Hemmer­stoffer habe das Mate­rial des Galaxy S22+ unter dem Produkt­namen Galaxy S22 Pro bekommen. Es besteht also die Möglich­keit, dass Samsung seine Nomen­klatur ändert. Das Design hat sich hingegen kaum geän­dert. Der abge­run­dete, nied­rige Kamera-Buckel feiert demzu­folge seine Rück­kehr. Aller­dings schmiegt er sich nun nicht mehr um die Seite des Handys. Galaxy S22

@OnLeaks, @ZoutonUS Galaxy S22+

@OnLeaks, 91mobiles

Doch kein Galaxy S21 FE?

Am mittigen Punch-Hole für die Front­kamera hält Samsung eben­falls fest. Beim Design des Galaxy S22 Ultra sind sich die beiden Experten @OnLeaks und Ice universe unsi­cher. Sie haben Mate­rial mit verschieden gestal­teten Rück­seiten gesichtet. Aus diesem fertigten sie Render­bilder an. Das Galaxy S22 Ultra, das dem Tipp­geber Chun nach als Galaxy Note 22 Ultra heraus­kommt, hat ein riesiges Kamera-Element. Vier Objek­tive und ein großer Sensor zieren die Rück­seite. Es bleibt abzu­warten, ob Samsung das Segment aufteilt.

Galaxy S22 Ultra

@OnLeaks, Ice universe Dass das Galaxy S21 FE exis­tiert, ist durch zahl­reiche Leaks gewiss, unter anderem von Samsung selbst. Ob es kommt, ist aller­dings nicht mehr sicher. So sei laut dem südko­rea­nischen Magazin DDaily (via SamMobile) das Unpa­cked Event für Oktober abge­sagt. Dies läge an Gründen, die den Hersteller über­raschten. Zum einen ist der Snap­dragon 888 immer noch ein begrenztes Gut, zum anderen entwi­ckelte sich das Galaxy Z Flip 3 5G mit glei­chem SoC zum Verkaufshit. Es gibt schon Probleme, die Nach­frage des Flip 3 zu erfüllen, ein weiteres Mobil­gerät mit iden­tischem Qual­comm-Unterbau würde die Lage verschärfen. Samsung wolle sich deshalb auf das Flip 3 konzen­trieren.

Wer ein Galaxy S21 FE wollte, könnte also mit dem von uns getes­teten Galaxy Z Flip 3 5G eine Alter­native haben.