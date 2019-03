Norma Connect startet als neuer Discounter im Telekom-Netz

Norma Connect startet im Telekom-Netz Norma startet ab heute mit einer neuen Mobilfunkmarke im Netz der Deutschen Telekom. Norma Connect, wie sich das Produkt nennt, löst dabei das bereits Ende vergangenen Jahres in der Vermarktung eingestellte Normal mobil ab. Die Startersets für Norma Connect sind ab sofort in 1300 Norma-Filialen in ganz Deutschland sowie über die Webseite des neuen Mobilfunk-Discounters erhältlich.

Interessenten haben die Auswahl zwischen vier Tarifen. Beim Start-Tarif handelt es sich um ein klassisches 9-Cent-Preismodell. Das heißt, es fallen keine Grundgebühren an und die Kunden zahlen 9 Cent pro Gesprächsminute und SMS in alle deutschen Netze. Dazu können verschiedene Optionen gebucht werden, auf die wir in einer weiteren Meldung noch ausführlicher eingehen.

Drei Tarife für Smartphone-Nutzer

Für 7,99 Euro in vier Wochen ist der Tarif Smart S zu bekommen. Dabei handelt es sich um eine Allnet-Flat für Telefonate mit 1,5 GB ungedrosseltem Datenvolumen pro Monat. Der SMS-Versand ist - wie auch in den anderen Tarifen - nicht in der Flatrate enthalten, sondern kostet wie im Start-Tarif 9 Cent je verschickter Kurzmitteilung.

Zum Preis von 12,99 Euro in vier Wochen steigt im Tarif Smart M das Highspeed-Datenvolumen auf 3 GB. Kunden, die 5 GB ungedrosseltes Datenvolumen in vier Wochen benötigen, können dafür den Tarif Smart L wählen, der mit einer Grundgebühr von 19,99 Euro in vier Wochen zu Buche schlägt. Alle Tarife sind auch im EU-Roaming nutzbar.

Der mobile Internet-Zugang ist über GPRS und UMTS mit maximal 32 MBit/s im Downstream möglich. Die LTE-Nutzung wird nicht erwähnt und wohl auch nicht angeboten, obwohl Norma Connect wie EDEKA smart eine Marke der Telekom Multibrand GmbH ist. Wir haben zur Sicherheit bei der Pressestelle der Deutschen Telekom diesbezüglich nachgefragt und werden darüber berichten, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Starterset für 9,95 Euro mit 10 Euro Guthaben

Das Starterset für Norma Connect schlägt mit einem Kaufpreis von 9,95 Euro zu Buche. 10 Euro Startguthaben sind im Preis bereits enthalten. Die Abrechnung erfolgt generell im Prepaid-Verfahren. Der Kunde geht demnach auch keine Vertragsbindung ein. Kunden, die ihre bisherige Handynummer zu Norma Connect mitbringen, erhalten einen Wechselbonus in Höhe von 50 Euro. Diese Aktion ist derzeit bis zum 30. April befristet.

