Telekom-Netz: Norma Connect erhöht erneut Datenvolumen

Anfang Juli berich­teten wir darüber, dass Norma Connect das Daten­volumen in seinen Prepaid-Tarifen erhöht hat. "33 Prozent mehr Daten zum glei­chen Preis", hieß es in der Ankün­digung zu den neuen Tarif-Kondi­tionen. Jetzt erhöht der Discounter in verschie­denen Tarifen noch­mals das Daten­volumen - "bis zu 66 Prozent mehr Daten - zum glei­chen Preis". Wir fassen die wich­tigsten Eckdaten zu den neuen Tarif-Kondi­tionen von Norma Connect zusammen.

"Bis zu 66 Prozent" mehr Daten­volumen

Das erhöhte Daten­volumen wird auf vier Tarife ange­wendet. Zunächst zum Tarif Smart 6. Hier hat sich im Vergleich zu den Neue­rungen, über die wir Anfang des vergan­genen Monats berich­teten, nichts geän­dert. Statt 6 GB für einen Zeit­raum von 180 Tagen gibt es 8 GB LTE-Daten­volumen im Netz der Deut­schen Telekom zum Preis von 29,99 Euro. Tarife von Norma Connect

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Norma Connect Im Tarif Smart S stehen laut Angaben auf der Webseite statt 3 GB pro vier Wochen 5 GB Daten­volumen zum Preis in Höhe von 7,99 Euro zur Verfü­gung. Aller­dings wurde das Daten­volumen Anfang Juli bereits von 3 GB auf 4 GB erhöht. Ein Mehr von 66 Prozent Daten­volumen gibt es laut Anbieter im Tarif Smart M. Statt 6 GB Daten­volumen gibt es nun 10 GB Daten­volumen pro Abrech­nungs­zeit­raum von vier Wochen zum Preis von 12,99 Euro. Das Volumen wurde aber bereits im vergan­genen Monat von 6 GB auf 8 GB erhöht.

Im Tarif Smart L stehen nun 20 GB Daten­volumen pro vier Wochen zum Preis in Höhe von 19,99 Euro zur Verfü­gung. Das vormals verfüg­bare Daten­volumen ist mit 12 GB ange­geben. Aller­dings berich­teten wir vor rund fünf Wochen darüber, dass Norma Connect das Daten­volumen bereits von 12 GB auf 16 GB aufge­stockt hatte.

Das haben alle Tarife gemeinsam

Norma Connect bietet die Tarife im LTE-Netz der Telekom an. Die im Produkt­infor­mati­ons­blatt ange­gebenen maxi­malen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten betragen 25 MBit/s im Down­load und 5 MBit/s im Upload. Offenbar wurde die Geschwin­dig­keit im Upload von vormals 10 MBit/s halbiert, obwohl in den Fußnoten zum Zeit­punkt des Arti­kels noch von maximal 10 MBit/s die Rede ist. Nach dem Verbrauch des für den jewei­ligen Tarif vorge­sehenen Daten­volu­mens werden die Geschwin­dig­keiten auf 64 kBit/s (Down­load) und 16 kBit/s (Upload) gedros­selt.

Die Tarife enthalten eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonie und SMS in alle deut­schen Netze. Der Basis­preis je Minute und SMS in alle anderen deut­schen Netze wird mit 9 Cent ange­geben. Das Star­ter­paket kostet einmalig 9,95 Euro, enthalten ist ein Start­gut­haben in Höhe von 10 Euro.

