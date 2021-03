Telekom-Netz: Allnet-Flat mit 17 GB LTE für 19,99 Euro

Wer aktuell als Neukunde zu Norma Connect kommt, erhält in einem Tarif akti­ons­weise deut­lich mehr Daten­volumen als gewöhn­lich - nämlich 17 GB statt nur 7 GB. Wir haben die Details.

Aktion bei Norma Connect

Bild: Norma Connect / Montage: teltarif.de Discounter-Ange­bote im Mobil­funk waren viele Jahre das Stecken­pferd der Prepaid-Anbieter. Inzwi­schen haben aber zahl­reiche Discounter mit Vertrags­tarifen den Markt zurück­erobert. Die Prepaid-Anbieter müssen nun also schauen, wie sie neue Kunden anlo­cken.

Denn mitt­ler­weile gibt es zahl­reiche Faktoren, die eher gegen Prepaid spre­chen: Ein mitunter nerviges Regis­trie­rungs-Proze­dere und die Abrech­nung pro vier Wochen statt einem Monat. Norma Connect lässt sich nun wieder etwas einfallen, um Neukunden zu ködern.

Daten-Upgrade gilt dauer­haft

Bild: Norma Connect / Montage: teltarif.de Wer aktuell eine Prepaid-Karte von Norma Connect kauft und darauf den Tarif Smart L bucht, erhält deut­lich mehr Daten­volumen als sonst, und zwar mehr als das doppelte.

Regulär sind in der Tarif­option Smart L eine Allnet- und SMS-Flat sowie 7 GB Daten­volumen enthalten, und das zum Preis von 19,99 Euro pro 28 Tage. Der Tarif unter­stützt auch VoLTE und WLAN-Call. Gesurft wird mit maximal 25 MBit/s im LTE-Netz der Telekom.

Wer nun bis zum 29. Mai die Option Smart L bucht, erhält statt der 7 GB in einem Abrech­nungs­zeit­raum 17 GB, also 10 GB mehr. Ein aufmerk­samer teltarif.de-Leser hat uns einen Screen­shot des Ange­bots zuge­schickt. Daraus geht hervor, dass das Tarif-Upgrade auch nach dem 29. Mai weiterhin mit 17 GB genutzt werden kann, sofern der Kunde oder Norma Connect nicht die Tarif­option kündigen, was bei Prepaid-Tarifen von beiden Seiten jeder­zeit mit einer 4-Wochen-Frist erfolgen kann. Der Kunde ist dafür verant­wort­lich, dass jeden Monat recht­zeitig mindes­tens ein Guthaben von 19,99 Euro zur Verfü­gung steht, damit die Tarif-Option verlän­gert werden kann.

Wer das Star­ter­paket online kauft, bezahlt dafür einmalig 19,95 Euro. Enthalten sind dann 10 Euro Start­gut­haben sowie zusätz­lich 15 Euro Aufla­degut­haben.

Erst seit wenigen Tagen gibt es bei Norma Connect ein Halb­jahres-Tarif-Paket im Telekom-Netz.