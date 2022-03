Neue Norma Connect App im Test: Besser, aber nicht ideal

Die App für Norma Connect im Netz der Telekom wurde aufgefrischt. Einiges läuft noch über externe Dienstleister.

Foto: Norma Connect / Deutsche Telekom Seit einiger Zeit bietet die Super­markt-Kette Norma unter dem Marken­namen Norma Connect eine Prepaid-basierte SIM-Karte an, die im Netz der Telekom (bisher bei Telekom Mult­ibrand) veran­kert ist. Das Vorgänger-Angebot "Norma Mobil" funkt unter dem neuen Begriff nova­mobil im Netz von Telefónica (o2) weiter.

Die Tarife ähneln dabei anderen Ange­boten von Telekom (früher Telekom Mult­ibrand) und können über eine Webseite oder eine App (für iOS oder Android) verwaltet werden.

Norma Connect App über­arbeitet

Aktuell wurde die Norma Connect App über­arbeitet. Es gebe jetzt "noch mehr Über­blick über alle wich­tigen Infor­mationen rund um den Vertrag sowie der Verbrauch von Daten­volumen und Sprech­minuten". Die App für Norma Connect im Netz der Telekom wurde aufgefrischt. Einiges läuft noch über externe Dienstleister.

Foto: Norma Connect / Deutsche Telekom Diese Infor­mationen wurden in die einzelnen Kate­gorien aufge­teilt. Ferner kann der Kunde jetzt seinen gebuchten Tarif problemlos über die App wech­seln.

Egal, ob ein Kunde eher wenig Daten­volumen benö­tigt oder gerne und viel auf dem Handy surft – Prepaid-Fans fänden hier "eine passende und kosten­güns­tige Auswahl", finden Telekom und die Super­markt-Kette in ihrer Pres­semit­tei­lung.

Auch beim Nach­laden von Guthaben kann der Wunsch­betrag direkt in die App einge­geben und danach als einma­lige oder auto­matisch wieder­keh­rende Aufla­dung einge­stellt werden.

Um die App auf dem Smart­phone betreiben zu können, sind entweder das Android-Betriebs­system ab Version 5 (Lollipop) und das Betriebs­system iOS ab iOS 9 erfor­der­lich.

Wir haben es auspro­biert

Wir haben die App herun­ter­geladen und eine Karte bestellt. Sie wird über die Firma Star­mobile ausge­lie­fert. Das Unter­nehmen ist auto­risierter Vertriebs­partner für Original-Telekom, cong­star und Telefónica o2, wie man auf der Home­page erfährt. Nach wenigen Tagen traf die SIM-Karte per Deut­sche Post ein, ein Papp-Umschlag mit der umwelt­freund­lichen kleinen Plastik-Karte, die eine 3-in-1-SIM enthält, die notwen­digen PIN1/2 und PUK1/2 sind auf dem Karten­rahmen aufge­druckt.

Die Rufnum­mern können nach Berichten aus Anwender-Foren durchaus im Bereich 0170, 0171 oder 0175 liegen, was Nummern­sammler oder Freunde "schöner" Rufnum­mern inter­essiert. Die Rufnummer unserer Test­karte begann mit 0170-61 und war vor dem Eintreffen der Liefe­rung nicht bekannt und konnte auch nicht beein­flusst werden.

Akti­vie­rung mit Video-Ident über die App

Bevor die SIM-Karte genutzt werden kann, muss sie über eine Video­iden­tifi­zie­rung (in der Norma Connect App enthalten) akti­viert werden. Dazu muss der künf­tige Norma Connect Kunde vor dem Smart­phone persön­lich Platz nehmen und seinen Perso­nal­aus­weis in die Kamera halten und dem Agenten von "PostIdent" einige Fragen beant­worten.

Bei uns waren zwei Anläufe notwendig, bevor die Video-Verbin­dung mit funk­tio­nie­rendem Ton zustande kam. Dafür war bereits 10 Minuten nach dem kurzen Video-Tele­fonat die Karte aktiv. Theo­retisch kann Person A die Karte in der App oder auf der Webseite bestellen und Person B die Karte anmelden, ein Daten­aus­tausch findet nicht statt. Der zu regis­trie­rende Nutzer darf seine Daten in der App noch­mals eingeben, auch wenn es der Besteller ist.

Rufnum­mern­por­tie­rung nur vor der Akti­vie­rung möglich

Zu beachten ist, dass die Mitnahme einer bereits vorhan­denen Rufnummer zu Norma Connect nur dann möglich ist, wenn bei der Anmel­dung zur Karten­akti­vie­rung ausdrück­lich darauf hinge­wiesen und das passende Feld ausge­füllt wird. Ist die Karte erst einmal mit einer Rufnummer akti­viert, ist ein nach­träg­liches Drauf­por­tieren einer anderen Rufnummer nicht mehr möglich. Das ist heut­zutage unver­ständ­lich, denn Telefónica/o2 (und früher auch E-Plus) und ja selbst Voda­fone beherr­schen diese Funk­tion seit langem.

Bei einer Portie­rung kann es dann einige Tage dauern, bis der abge­bende Rufnum­mern-Inhaber die Daten an die Telekom über­mit­telt und den Schal­tungs­termin verein­bart hat.

Was ist mit dem EVN?

Im Gegen­satz zu vielen Discoun­tern im Netz von Telefónica (o2) bieten Norma Connect (und die meisten Anbieter im Netz der Telekom oder von Voda­fone) keinen Einzel­ver­bin­dungs­nach­weis (EVN) an. Der kann in bestimmten Situa­tionen durchaus inter­essant sein, um die aufge­lau­fenen Kosten zu verstehen. Wenn beispiels­weise das aufge­ladene Prepaid-Guthaben viel zu schnell abschmilzt, weil bewusst oder unbe­wusst aufpreis­pflich­tige Dienste genutzt wurden, wenn unbe­kannte Abos für Klin­gel­töne oder andere Dienste gebucht werden, wenn kosten­pflich­tige Apps aus den Apps­tores von Google oder Apple oder schlicht Anrufe zu Sonder­ruf­num­mern oder ins Ausland statt­gefunden haben.

Norma Connect bietet den Down­load eines Formu­lars an, dass auf dem klas­sischen Wege ausge­füllt und über­mit­telt werden muss. Danach sei der EVN dauer­haft frei­geschaltet, hieß es bei der Telekom auf Nach­frage. Nutzer beklagen sich aber, dass der bereits bestellte und bestä­tigte EVN seit einiger Zeit nicht mehr funk­tio­niere. Der Support sei hilflos oder igno­riere dies­bezüg­liche Anfragen (diese liegen teltarif.de vor).

App-Login über externe Webseite

Wer sich über die App in sein Konto einloggen möchte, wird über eine externe Webseite des Dienst­leister spreadspace.de geleitet, wo jedesmal Rufnummer und das Pass­wort neu einge­geben werden müssen, was mit der Zeit durchaus lästig wird. Tech­nisch sollte die App die Daten merken können und in den Nutzer-Konten hinter­legen, wenn der Kunde dem zustimmt. Bei uns hat das nicht funk­tio­niert.

Güns­tige Tarife

Die Tarife von Norma Connect ähneln in gewisser Weise den Ange­boten des vermut­lichen Discount-SIM-Karten-Markt­füh­rers Aldi Talk und den Ange­boten aus den Super­märkten von Edeka und von anderen Anbie­tern.

Im Norma Connect Start-Tarif wird keine Grund­gebühr berechnet. Die Minute Tele­fonie (Takt 60/60 Sekunden) oder 1 SMS schlägt dann mit jeweils 9 Cent zu Buche. Daten­ver­kehr ist blockiert, wenn nicht die DayFlat für 1 Euro gebucht wird, die in 24 Stunden maximal 25 MB an Daten mit einer maxi­malen Geschwin­dig­keit von 25 MBit/s via LTE erlaubt. Alter­nativ können Surf­pakete (z.B. 500 MB für 4 Wochen für 3 Euro oder 1 GB für 5 Euro) gebucht werden. Das ist für extrem spar­same Wenigst­nutzer inter­essant.

Am meisten dürfte wohl der "Smart S" gewählt werden, der für 7,99 Euro pro 4 Wochen 3 GB Daten bereit­stellt, womit man als Gele­gen­heits­nutzer durchaus klar­kommen kann.

Für 12,99 Euro gibt es schon 6 GB (Smart M) und für 19,99 Euro sind wir bereits bei 12 GB (Smart L) - jeweils pro 4 Wochen. Tele­fonie und SMS sind bei diesen Paket-Tarifen jeweils komplett enthalten, was natür­lich nur für natio­nale Anrufe SMS und für Roaming-Betrieb in der EU gilt, beispiels­weise aber nicht für Anrufe von Deutsch­land ins EU-Ausland.

Der "Smart 6" hat scheinbar den glei­chen Inhalt wie der Smart M, nur die Daten­menge und der Preis von 29,99 Euro gelten für 6 Monate, was rech­nerisch 1 GB für 5 Euro im Monat bedeutet.

Wieviel Volumen ist noch übrig?

Eine Abfrage des verblei­benden Daten­volu­mens kann statt in der App auch über die Webseite https://pass.telekom.de abge­rufen werden - wenn die WLAN-Verbin­dung aus und bei aktu­ellen iPhones die Funk­tion "Privat-Relay" deak­tiviert ist.

Die Mailbox hört auf zwei Nummern

Zum Anschluss von Norma-Connect gehört eine Sprach­mailbox. Wer die nutzen möchte, kann die von der Telekom gewohnte Kurz­wahl 3311 anrufen, aber auch die 4712. Letz­tere ist auch die Absen­der­nummer, wenn jemand auf die Mailbox gespro­chen hat und eine Kurz­nach­richt (SMS) darüber infor­miert. Die 4712 wird beispiels­weise auch von Cong­star und anderen Discoun­tern im Telekom-Netz verwendet.

Günstig im "besten" Netz

Mit Norma Connect tele­foniert der Kunde im regel­mäßig "preis­gekrönten" Netz der Telekom. Er kann die Netz­tech­nolo­gien 2G (GSM) und 4G (LTE) einschließ­lich VoLTE (Sprache über LTE) nutzen. 5G ist nicht dabei. Die Daten­höchst­geschwin­dig­keit ist auf 25 MBit/s im Down­load begrenzt, was aber in der Praxis nicht unbe­dingt stört.

Auch beim Kunden­ser­vice muss man Abstriche machen. Zwar gibt es eine Hotline, die aber nur Basis-Infor­mationen vermit­teln kann. Geht es ins Detail, zeigt sich schnell die Grenze der Leis­tungs­fähig­keit. Kunden, die auf Sonder­wün­schen bestehen, und sei es nur ein regel­mäßiger EVN, bekommen schnell keine Antwort mehr.

Den EVN gibt es auch beim Prepaid-Original nur auf ausdrück­lichen Wunsch, ansonsten ist der Kunden­ser­vice spürbar besser, was dann mehr kosten kann. Wech­selt ein Kunde zum Lauf­zeit-Tarif (mit EVN) wird es noch­mals schmerz­haft teurer. Das muss jeder Kunde für sich abwägen.

Auch inter­essant: Wer mehr Daten möchte, könnte bei klar­mobil fündig werden.