NordVPN kündigt eigene eSIM mit weltweitem Tarif an

NordVPN kündigt Saily-Tarif an

Foto: Nord Security NordVPN gehört zu den belieb­testen VPN-Diensten. Jetzt kündigt das Unter­nehmen an, im Laufe des Jahres auch einen eigenen Mobil­funk­tarif zu starten. Das neue Angebot nennt sich Saily und wird auf eSIM-Basis reali­siert. Der Tarif soll (nahezu) welt­weit nutzbar sein und die güns­tige Nutzung des mobilen Internet-Zugangs ermög­lichen.

Details zu den Tarifen wurden noch nicht genannt. In einer Pres­seer­klä­rung wurde ange­kün­digt, dass die Nutzer aus "Hunderten von Ländern und Dutzenden von Tarifen" wählen können. Dabei soll es Preis­modelle sowohl für die kurz­fris­tige Nutzung als auch für größere Zeit­räume geben.

Genauer Start­termin noch unbe­kannt

NordVPN kündigt Saily-Tarif an

Foto: Nord Security Wann genau der Saily-Tarif startet, hat Nord Secu­rity - der hinter NordVPN stehende Anbieter - noch nicht mitge­teilt. Das Unter­nehmen hat aber bereits eine Webseite für das neue Angebot einge­richtet. Hier haben Inter­essenten die Möglich­keit, ihre E-Mail-Adresse zu hinter­lassen.

Kunden, die sich hier anmelden, sollen früh­zeitig Details zum neuen eSIM-Tarif für inter­natio­nales Daten-Roaming bekommen. Aktuell befinde sich das Angebot in einer internen Test­phase. Im Rahmen eines öffent­lichen Beta-Tests soll Saily aber noch im ersten Quartal 2023 für Inter­essenten verfügbar sein, die sich schon jetzt regis­trieren.

Nord VPN: "Tarif auch im Heimat­netz inter­essant"

Nord Secu­rity erklärte in einer Mittei­lung zum Launch des eigenen Mobil­funk­tarifs, Saily können für die Kunden auch unab­hängig von einem Auslands­auf­ent­halt inter­essant sein - beispiels­weise wenn das Daten­volumen des norma­ler­weise genutzten Vertrags verbraucht ist. In vielen Fällen lassen sich in solchen Fällen aber auch Pakete nach­buchen, sodass eine zusätz­liche Leitung nicht erfor­der­lich ist.

Einen poten­ziellen Mehr­wert nannten die NordVPN-Macher nicht: Je nachdem, welche Netze mit Saily zur Verfü­gung stehen, könnte der Dienst auch einge­setzt werden, um an Orten Mobil­funk­emp­fang zu haben, die vom norma­ler­weise genutzten Netz nicht oder nur unzu­rei­chend versorgt werden. Neu ist die Idee solcher Roaming-Tarife auf eSIM-Basis nicht. Von Airalo über Knowroa­ming bis hin zu Trup­hone gibt es eine Reihe vergleich­barer Ange­bote.

Weitere Tipps und Hinweise zur Mobil­funk­nut­zung im Ausland finden Sie in unserem Roaming-Ratgeber.