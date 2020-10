Nordkorea: Eigenes mobiles Bezahlsystem?

Kein Land wirkt in der west­lichen Welt so geheim­nis­voll wie Nord­korea. Nach­richten von dort wirken oft exotisch.

Ein Nordkoreaner sitzt in Pjöngjang vor den Gemälden der verstorbenen nordkoreanischen Diktatoren Kim Il Sung (l) und Kim Jong-il (r) und nutzt sein Smartphone.

Kein Land wirkt in der west­lichen Welt so geheim­nis­voll wie Nord-Korea, das offi­ziell „Demo­kra­tische Volks­repu­blik Korea" heißt. Nach­richten aus diesem Land dringen nur selten nach draußen und müssen immer "mit Vorsicht" gelesen und bewertet werden.

Weiterhin Bargeld als Favorit

Aus diesem Land, dessen Grenzen aktuell aus Sicher­heits­gründen komplett geschlossen sind, kommt nun aktuell die Meldung, dass das Land ein eigenes mobiles Bezahl­system entwi­ckelt habe. Dieses erlaube es Nutzern, gebüh­ren­freie Zahlungen per Smart­phone zu tätigen. Aus dem Bericht einer nord­korea­nischen „Propa­ganda Webseite" gehe jedoch nicht hervor, auf welcher tech­nolo­gischen Grund­lage das Zahl­system beruht.

Im verarmten Nord­korea ist nach wie vor Bargeld das Haupt­zah­lungs­mittel, wobei vornehm­lich in der Haupt­stadt Pjöng­jang auch Kredit- und Bank­karten verwendet werden.

Geheimes 2G-Netz?

Zunächst hatte es in Nord­korea wohl nur ein "geheimes" 2G-Mobil­funk­netz "Sun Net" gegeben, das 2004 "aus Sicher­heits­gründen" stark einge­schränkt wurde. Alle dama­lige Besitzer von Mobil­tele­fonen mussten diese abgeben, nur wenige auslän­dische Diplo­maten durften wohl noch weiter tele­fonieren. Die Rufnum­mern waren vier­stellig, wie Einge­weihte berichten, das Netz wurde 2010 komplett abge­schaltet.

3G Mobil­funk

In Nord­korea gibt es Mobil­funk. Das Netz „Koryo­link“ funkt mit 3G-Tech­nologie, aufge­baut von der ägyp­tischen Unter­neh­mens­gruppe Orascom in Zusam­men­arbeit mit offi­ziellen Stellen Nord­koreas. Orascom musste, um die Lizenz zu bekommen, erst die Baustelle des ambi­tio­nierten Ryugyong-Hotels in der Haupt­stadt Pjöng­jang fertig stellen. Der Bau war 1987 begonnen worden, aber diese kniff­lige Aufgabe scheint bis heute noch nicht komplett gelöst zu sein.

Das Netz von Koryo­link sind eigent­lich zwei Netze, für Ausländer und Nord­koreaner getrennte. Eine SIM-Karte kostet unge­fähr 200 Euro. Es sind ausschließ­lich Prepaid-SIM-Karten erhält­lich. Für umge­rechnet etwa 120 Euro (im Monat) werden 50 MB mobiles Internet ange­boten, mobiles Tele­fonieren kostet etwa 80 Euro.

Ohne Roaming

Über Roaming-Abkommen verfügt das Koryo­link-Netz wohl nicht. Das bedeutet, mit auslän­dischen SIM-Karten kann man dort nicht tele­fonieren oder surfen und Nord­koreaner können mit ihren SIM-Karten, sofern sie denn über­haupt ausreisen dürfen, auch nicht im Ausland tele­fonieren.

6 Millionen Mobil­tele­fone?

Eine Studie der südko­rea­nischen Entwick­lungs­bank vom August diesen Jahres geht davon aus, dass rund sechs Millionen Nord­koreaner über Mobil­tele­fone verfügen, im Land leben (laut Welt­bank) etwa 25,5 Millionen Menschen. In den letzten Jahren haben zudem einige nord­korea­nische Firmen eigene Smart­phones auf den nord­korea­nischen Markt gebracht. Sowohl das Tele­kom­muni­kati­ons­netz als auch das Internet ist in Nord­korea weitest­gehend von der Außen­welt abge­schnitten. Anrufe können nur inner­halb des eigenen Landes getä­tigt werden.