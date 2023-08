Nokia Online-Shop: X21R, X30 5G & Co. im Preisvergleich

Nokia wirbt aktuell mit Ange­boten zu Smart­phone-Modellen im Online-Shop. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote zu Modellen wie dem Nokia XR21 und dem Nokia X30 5G ange­schaut und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sich diese preis­lich lohnen. Dabei orien­tieren wir uns an den aktu­ellen Markt­preisen, die in Such­maschinen wie idealo und billiger ange­zeigt werden. Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigen wir dabei nicht. Weitere Infor­mationen zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.

Stand des Preis­ver­gleichs ist immer der Arti­kel­zeit­punkt, da sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können.

Nokia XR 21

Nokia XR21

Bild: HMD Global

Zunächst schauen wir uns das Angebot zum Nokia XR 21 an. Im Nokia Online-Shop steht das Modell in den Farben Schwarz und Grün zur Wahl, Kosten­punkt: 499 Euro (inklu­sive Versand­kosten) in der Vari­ante mit 6 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität. Ohne weitere Kosten oben­drauf gibt es die Kopf­hörer Nokia Clarity Earbuds 2 Pro. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich ist das auch ohne die Zugabe ein guter Preis.

So kostet das schwarze Modell bei anderen Händ­lern ab rund 550 Euro deut­lich mehr. Das grüne Modell gibt es zu Preisen von ab 512 Euro. Der Markt­preis für die Nokia Clarity Earbuds 2 Pro liegt bei rund 89 Euro.

Nokia X30 5G

Weiter geht es mit dem Nokia X30 5G. Im Nokia Online-Shop kostet es in der Vari­ante mit 6 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität derzeit 379 Euro (inklu­sive Versand­kosten). Die Version mit 8 GB und 256 GB schlägt mit einem Anschaf­fungs­preis in Höhe von 449 Euro (ohne Versand­kosten) zu Buche. Verfüg­bare Farben sind Blau und Weiß. Das blaue Nokia X30 5G ist bei anderen Händ­lern zu Preisen von ab rund 389 Euro (128 GB) zu bekommen, mit 256 GB kostet es ab rund 489 Euro. Nokia X30 5G

Bild: teltarif.de Das blaue Modell mit kann auch inklu­sive der Nokia Clarity Earbuds 2 Pro (Markt­preis rund 89 Euro) gewählt werden. Das Bundle kostet dann 399 Euro (128 GB, ohne Versand­kosten). Das blaue und das weiße Modell mit jeweils 256 GB können eben­falls im Bundle mit den Kopf­hörern ausge­wählt werden. Der Preis für das jewei­lige Paket bleibt bei 449 Euro.

Nokia G42 5G

Das Nokia G42 5G wird derzeit im Online-Shop des Smart­phone­her­stel­lers zu einem Preis von 229 Euro (inklu­sive Versand­kosten) verkauft. Das Modell ist entweder in Schwarz oder Lila erhält­lich und verfügt über eine Spei­cher­kon­figu­ration von 6 GB und 128 GB. Dabei handelt es sich laut aktu­ellem Markt­preis­ver­gleich um ein gutes Angebot. Nokia G42 5G

Bild: HMD Global Bei anderen Händ­lern wie Cyber­port, Proshop und Computer universe wird das Nokia G42 5G aber zu ähnli­chen Preisen vertrieben.

Nokia G22

Im Nokia Online-Shop ist das Nokia G22 entweder in Grau oder Blau mit 4 GB und 128 GB derzeit zu einem Preis von 169 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen. Auch hierbei handelt es sich nach dem Vergleich mit den aktu­ellen Markt­preisen um ein gutes Angebot. Nokia G22

Bild: Nokia Zu einem ähnli­chen Preis gibt es das Grau-farbene Nokia G22 aber auch beim Händler Alter­nate. Die blaue Vari­ante ist bei anderen Händ­lern teurer, beispiels­weise 196 Euro (Gomibo).

Auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress konnten wir uns anschauen, wie einfach die Repa­rier­bar­keit des Nokia G22 sein soll (mit Video).