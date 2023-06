Updates für Nokia XR21, Nokia G60 und weitere Modelle

Wer ein Nokia XR21, G60, G20, G11 Plus, 8.3 5G oder 2.4 besitzt, bekommt einen neuen Sicher­heits­patch. Teil­weise wurde auch Fein­schliff am System betrieben.

HMD Global verteilt Updates an ein halbes Dutzend Nokia-Smart­phones. Dabei werden nicht nur aktu­elle Android-Handys, sondern auch Modelle ab 2020 versorgt. Nament­lich dürfen sich Nokia XR21, Nokia 8.3 5G, Nokia G60, Nokia G11 Plus, Nokia 2.4 und Nokia G20 über eine Aktua­lisie­rung freuen. Teil­weise erreicht die frische Soft­ware bereits Europa. Vier der sechs Mobil­geräte erhalten den Juni-Sicher­heits­patch. Die zwei anderen bekommen den Mai-Patch. Manche Handys sollen von Verbes­serungen an der Benut­zer­ober­fläche sowie dem System profi­tieren.

Aktu­elle Soft­ware für ein Nokia-Quar­tett

HMD Global verteilt Updates

Bild: Nokiamob

HMD Global verhält sich in puncto Updates meist unauf­fällig. Jetzt wurde aber ein ganzer Schwarm von Aktua­lisie­rungen entsandt. Nokiamob infor­miert über neue Sicher­heits­patches und andere Verbes­serungen für sechs Nokia-Smart­phones. Widmen wir uns zuerst den Modellen, welche den Juni-Patch erhalten. Das erst diesen Monat einge­führte Nokia XR21, das aus dem Herbst 2022 stam­mende Nokia G60 und das im Früh­ling 2021 veröf­fent­lichte Nokia G20 profi­tieren dies­bezüg­lich. Beim Nokia G60 wurden über­dies die Benut­zer­ober­fläche und das System opti­miert.

Mit dem Nokia 8.3 5G erhält außerdem ein 2020er Modell den Juni-Patch. Das Smart­phone feiert in zwei­ein­halb Monaten seinen dritten Geburtstag. Es handelt sich hierbei um das erste 5G-fähige Mobil­telefon der Tradi­tions­marke. Die Update-Größe vari­iert je nach Modell zwischen 26,8 MB und 119 MB. In den meisten Fällen sollte eine Aktua­lisie­rung über das Mobil­funk­netz also machbar sein. Die Updates wurden in vielen, außer Serbien nicht näher genannten, Regionen gesichtet.

Dieses Nokia-Duett erhält den Mai-Patch

Bei HMD Global hängt das Alter eines Smart­phones nicht unbe­dingt mit der Aktua­lität des Sicher­heits­patches zusammen. Haupt­säch­lich defi­niert die Preis­klasse die Soft­ware. So wurde das Einstei­ger­modell Nokia G11 Plus im Juli 2022 veröf­fent­licht und muss sich dennoch mit dem Mai-Update begnügen. Das Nokia 2.4 ist noch weiter unten im Budget-Segment und erhält entspre­chend eben­falls den Android-Sicher­heits­patch Stand 1. Mai 2023. Für letzt­genanntes Handy wurde das Update schon im Nach­bar­land Frank­reich gesichtet. Das Nokia G11 Plus erhält ergän­zend Opti­mie­rungen der Ober­fläche und des Systems.

