Weihnachtsaktion: Nokia XR20, X20, X10 & 5.4 im Preischeck

Nokia lockt mit Weih­nachts­ange­boten (bis zum 10. Januar bzw. "solange der Vorrat reicht"), darunter sind die Smart­phone-Modelle XR 20, X20, X10 und 5.4 zu finden. Zudem wird beim Kauf verschie­dener Akti­ons­geräte mit Rabatten auf Earbuds geworben. Wir haben uns die Ange­bote ange­schaut und mit den Markt­preisen anderer Händler vergli­chen. Market­place-Ange­bote haben wir im nach­fol­genden Preis­checks nicht berück­sich­tigt.

Beachten Sie bitte außerdem, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können. Daher gelten die von uns vergli­chenen Preise nur zum Stand jetzt.

Nokia XR 20 und Nokia X20

Nokia-Smartphones im Preisvergleich (v.l.n.r: Nokia XR20, Nokia X20, Nokia X10 und Nokia 5.4)

Fotos: teltarif.de/Nokia, Montage: teltarif.de

Das Nokia XR20 geht als Rugged-Smart­phone durch, ohne wirk­lich eines sein zu wollen. HMD will unter der Marke Nokia den Spagat zwischen "echtem" robustem Smart­phone und normalen Modellen ausfüllen. Um es für dieje­nigen zu beschreiben, die es noch nicht in der Hand gehabt haben: Beim Nokia XR 20 handelt es sich ein Smart­phone, das so aussieht, als wäre das Schutz­case fest verbaut. Mit 248 Gramm wird es so recht schwer und schwerer als beispiels­weise das iPhone 13 Pro Max. Das muss man defi­nitiv vor dem Kauf berück­sich­tigen.

Im Nokia Online-Shop ist das Modell im Preis redu­ziert. Statt dem ursprüng­lich veran­schlagten Preis in Höhe von 499 Euro für die Version mit 64 GB Spei­cher liegt der Preis bei 479 Euro. 20 Euro sind zwar 20 Euro, die sinn­voll für alles möglich andere einge­setzt werden können. Es ist aber keine Ersparnis, bei der man sofort zuschlagen muss. Der Preis­ver­gleich bei anderen Händ­lern zeigt, dass der Markt­preis für das Nokia XR20 bei rund 441 Euro inklu­sive Versand­kosten liegt. Das Angebot von Nokia direkt lohnt sich damit nicht. Rückseite des Nokia X20

Bild: Andre Reinhardt Das Nokia X20 ist ein Mittel­klasse-Modell, das wie auch das XR20 5G an Bord hat. Im Mobil­funk liegen auch die Stärken, wie wir in unserem Test­bericht heraus­stellten. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers für das Nokia X20 ist mit 399 Euro ange­geben. Im Rahmen der Weih­nachts­ange­bote redu­ziert Nokia den Preis für die Vari­ante mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB internem Spei­cher auf 349 Euro.

Dieses Angebot lohnt sich eben­falls nicht. Bei Aldi Talk wird das Nokia X20 schon zum Preis von 299 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten.

Nokia X10 und Nokia 5.4

Das Nokia X10 ist letzt­lich eine güns­tige Alter­native zum Nokia X20. Der gleiche Prozessor Snap­dragon 480 ist verbaut, weshalb das Nokia X10 auch den 5G-Stan­dard beherrscht. Bei der Kamera gibt es statt eines 64 Mega­pixel Sensors wie beim Nokia X20 einen Sensor mit 48 Mega­pixel. Zudem ist die Auflö­sung der Front­kamera geringer. Weiterhin liegt der Arbeits­spei­cher bei 6 GB statt bei 8 GB.

Preis­lich lag das Nokia X10 zum Markt­start bei 329 Euro für die Version mit 64 GB internem Spei­cher. Nokia redu­ziert den Preis auf 289 Euro. Das ist eben­falls nicht der beste Preis, andere Händler liegen mit Preisen wie rund 284 Euro inklu­sive Versand­kosten drunter, wenn auch nur knapp. Weitere Details zum Nokia X10 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht. Nokia X10

Bild: Andre Reinhardt Das Nokia 5.4 wurde Ende vergan­genen Jahres ange­kün­digt und ist damit rund ein Jahr alt. Zunächst ist das aber kein Problem, Nokia gehört zu den Smart­phone-Marken mit einer guten Prognose für wich­tige Updates. Beim Nokia 5.4 handelt es sich um eine vergleichs­weise güns­tige Mittel- bis obere Einstei­ger­klasse ohne 5G.

Der Preis für die 64-GB-Vari­ante redu­ziert Nokia im Online-Shop auf 169 Euro, den für das Modell mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität auf 179 Euro. Der güns­tigste Markt­preis für das 64-GB-Modell liegt bei 139 Euro, der für das Nokia 5.4 mit 128 GB internem Spei­cher liegt derzeit bei rund 188 Euro inklu­sive Versand­kosten. Das Angebot bei Nokia ist entspre­chend güns­tiger.

Wer aber den größeren Spei­cher nicht benö­tigt und sparen will, sollte abseits des Nokia Online-Shops zugreifen.

Beim Smart­phone-Kauf gibts Rabatt auf Head­sets

Der Preis­ver­gleich mit den Ange­boten anderer Händler hat gezeigt, dass sich ledig­lich ein Angebot des Online-Shops von Nokia lohnt. Aller­dings wird zusätz­lich damit geworben, dass Käufer beispiels­weise eines Nokia X20 40 Prozent Rabatt auf ausge­wählte Earbuds bekommen. Wir haben anhand eines Beispiels geprüft, ob sich das Bundle lohnen könnte.

Wenn Sie das Nokia X20 in den Waren­korb legen, haben Sie anschlie­ßend die Auswahl Zubehör hinzu­zufügen, beispiels­weise die Nokia Power Earbuds Lite, deren Preis im Nokia Online-Shop mit 69,99 Euro ange­geben ist. Aufgrund der Rabatt­aktion redu­ziert sich der Preis für das Headset auf 41,99 Euro, der Gesamt­preis gemeinsam mit dem Nokia X20 steigt somit auf 390,99 Euro. Beim Smartphone-Kauf am Beispiel des Nokia X20 gibt es einen Rabatt auf Earbuds

Screenshot: teltarif.de Der Mark­preis für die Earbuds liegt bei 45,69 Euro, was teurer als nach dem Rabatt­abzug bei Nokia ist. Trotzdem lohnt sich dieses Bundle-Angebot bei Nokia nicht. Im Einzel­kauf bei anderen Händ­lern zahlen Sie trotz des höheren Preises der Earbuds 344,69 Euro.

Sollten Sie sich für den Rabatt auf die Earbuds inter­essieren, empfehlen wir Ihnen in jedem Fall den Preis­ver­gleich. Das Beispiel-Angebot lohnte sich zwar nicht. Es ist aber nicht auszu­schließen, dass andere Kombi­nationen im Nokia Online-Shop im Markt­preis-Vergleich besser abschneiden.

