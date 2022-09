Neue Nokias: X30 5G, G60 5G, C31 und Tablet T21 vorgestellt

HMD Global enthüllte das Nokia X30 5G als Speer­spitze des aktu­ellen Smart­phone-Port­folios, das Mittel­klas­semo­dell Nokia G60 5G, das Einstei­ger­modell Nokia C31 und das Tablet Nokia T21. Wie bereits zuvor stellte der Eigen­tümer der finni­schen Handy­marke die Nach­hal­tig­keit in den Fokus. So erhalten beispiels­weise das Nokia X30 5G und das Nokia G60 5G ordent­lichen Update-Support (drei Jahre). Während uns diese Smart­phones und das Tablet Nokia T21 größ­ten­teils auch in puncto Hard­ware über­zeugen, bereitet uns das Nokia C31 etwas Sorgen.

Nokia X30 5G: Geho­bene Mittel­klasse

Das Nokia X30 5G

HMD Global

Wir sind der Einla­dung von HMD Global zu einer digi­talen Produkt­vor­stel­lung von neuen Nokia-Mobil­geräten gefolgt. Zuerst wurde das Nokia X30 5G präsen­tiert. Bei diesem Smart­phone haben die Finnen vieles richtig gemacht. Der Chip­satz Snap­dragon 695 5G sorgt für eine gute Perfor­mance und modernen Mobil­funk. Das 6,43 Zoll messende AMOLED-Display (Full HD+) ist durch Gorilla Glass Victus geschützt. Wir hätten uns aber eine Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz anstatt 90 Hz gewünscht. Die Kamera-Ausstat­tung liest sich viel­ver­spre­chend. Der Sensor Samsung Isocell GN5 hat schon in vielen Smart­phones, auch höher­prei­sigen, über­zeugt.

Über dem 50-MP-Bild­wandler ist ein Weit­winkel-Objektiv mit Blende f/1.8 und opti­schem Bild­sta­bili­sator inte­griert. Als zweites Foto­grafie-Modul findet ein Ultra­weit­winkel-Exem­plar mit 13 Mega­pixel, 123 Grad Blick­winkel und Blende f/2.4 Verwen­dung. Selfies werden mit 16 Mega­pixel geschossen. Das mit Android 12 ausge­stat­tete Nokia X30 5G bietet hinsicht­lich der Konnek­tivität 5G, LTE, Wi-Fi 6, Blue­tooth 5.1, GPS, NFC, einen In-Display-Finger­abdruck­sensor und USB C. Im nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützten Gehäuse steckt ein 4200 mAh messender Akku. Vorbild­lich: HMD Global spezi­fiziert sogar die mögli­chen Lade­zyklen. Diese sollen 800 betragen.

Das Nokia X30 5G besitzt wahl­weise 128 GB Flash und 6 GB RAM oder 256 GB Flash und 8 GB RAM und startet ab 529 Euro.

Nokia G60 5G: Typi­scher Mittel­klasse-Bolide

Das Nokia G60 5G

HMD Global Den Snap­dragon 695 5G kann auch das Nokia G60 5G bieten. Außerdem ist die Konnek­tivität größ­ten­teils iden­tisch mit jener des Nokia X30 5G. Sie unter­scheidet sich in Blue­tooth 5.0 anstatt 5.1 und einem seit­lichen Finger­abdruck­sensor anstatt einer In-Display-Vari­ante. Mit der 3,5-mm-Buchse können Audio­phile ihre tradi­tio­nellen Kopf­hörer anschließen. Das Display des Nokia G60 5G misst 6,58 Zoll, löst mit Full HD+ auf und aktua­lisiert Inhalte mit 120 Hz. Zwar hat die Weit­winkel-Kamera eben­falls 50 Mega­pixel und Blende f/1.8, aber einen klei­neren Sensor. Für Ultra­weit­winkel-Aufnahmen müssen 5 Mega­pixel genügen. Ein 2-MP-Tiefen­sensor und eine 8-MP-Selfie-Knipse runden das Paket ab.

Der 4500-mAh-Akku lässt sich eben­falls 800 Mal aufladen. Ein Spritz­was­ser­schutz ist beim Nokia G60 5G gemäß IP52 gegeben. Sie können das Smart­phone mit 64 GB Flash und 4 GB RAM, 128 GB Flash und 6 GB RAM sowie 256 GB Flash und 8 GB RAM erwerben. Der Preis beginnt ab 319 Euro.

Nokia C31: Budget-Handy mit zu viel Rotstift

Das Nokia C31

HMD Global Das Nokia C31 ist mitnichten ein Total­aus­fall, unserer Meinung nach wurde aber an den falschen Enden gespart. Zunächst die posi­tiven Aspekte. Es gibt ein 6,7 Zoll messendes Display (HD+), Android 12 und einen 5050 mAh messenden Akku. Die Spei­cher­kapa­zität von 32 GB, 64 GB oder 128 GB Flash nebst 3 GB oder 4 GB RAM geht für ein Smart­phone der unteren Einstei­ger­klasse eben­falls in Ordnung. Bis der Akku geladen ist, dauert es aufgrund von 10W wahr­schein­lich ziem­lich lange. Für den 2018er Chip­satz Unisoc 9863A1 musste HMD Global aber tief in der Motten­kiste kramen. Das 28-nm-SoC ist weder schnell noch strom­spa­rend. Eben­falls schade ist die Micro-USB-Schnitt­stelle.

Hobby-Foto­grafen finden beim Nokia C31 Weit­winkel (13 MP), Makro und Tiefen­sensor (jeweils 2 MP) und eine 5-MP-Selfie-Einheit von Google vor. Im LTE-Netz ist gemäß Kate­gorie 4 bei 150 MBit/s im Down­load Schluss. Das Nokia C31 wandert ab 129 Euro über den (virtu­ellen) Laden­tisch.

Nokia T21: Brauch­barer Flach­rechner

Das Nokia T21

HMD Global Während wir vom Nokia C31 etwas enttäuscht waren, stimmte uns das Tablet von HMD Global wieder positiv. Die Ausstat­tung des Mobil­geräts weiß durch das 10,4 Zoll messende Display mit 2000 x 1200 Pixel und der 8200 mAh großen Batterie zu gefallen. LTE (bis zu 300 MBit/s im Down­load) ist stan­dard­mäßig an Bord. Im Inneren werkelt zwar eben­falls ein Unisoc-SoC, aber ein aktu­elles aus dem Mai 2022. Der T612 (12 nm) liefert eine ausrei­chende Perfor­mance. Zwei 8-MP-Kameras (vorne und hinten), ein Spritz­was­ser­schutz nach IP52, USB C und eine 3,5-mm-Buchse runden die Ausstat­tung des Nokia T21 ab.

Das 7,5 mm dünne Tablet kann mit 64 GB oder 128 GB Flash samt 4 GB RAM erworben werden. Die Anschaf­fungs­kosten beginnen bei 239 Euro.

Ein güns­tigeres Tablet hat HMD Global mit dem Nokia T10 im Gepäck.