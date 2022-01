Nokia X20, G50 & mehr: Smartphone-Deals im Preischeck

Nokia bietet derzeit im Online-Shop Smart­phone-Bundles mit Zubehör an. Wir haben uns bei ausge­wählten Modellen ange­schaut, ob sich das preis­lich lohnt.

Nokia bündelt derzeit verschie­dene Smart­phone-Modelle mit Zubehör wie Cases und Earbuds. Darunter sind Modelle der X-Serie und G-Serie zu finden. Redu­zierte Elek­tronik ist grund­sätz­lich inter­essant, lässt sich doch so unter Umständen ein Schnäpp­chen schlagen. Aber auch nur eben unter Umständen. Denn ohne einen Preis­ver­gleich sollte man nicht unbe­darft zugreifen. Es kann nämlich sein, dass die zunächst tollen Ange­bote gar nicht so günstig sind.

Wir haben bei ausge­wählten Nokia-Deals den Preis­check voll­zogen und sagen Ihnen, ob sich die Ange­bote im Online-Shop von Nokia lohnen oder ob andere Händler bessere Preise haben. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir wie immer in unseren Preis­checks nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie zudem, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können und sich die von uns ausge­wählten Vergleichs­preise nur auf den Stand jetzt beziehen.

Nokia X20

Bild: Andre Reinhardt Nokia bietet das X20 im Bundle mit "Nokia Grip and Stand" und "Nokia Power Earbuds Lite" zum Preis von 359 Euro an. Das Smart­phone mit 128 GB Spei­cher kostet sonst 399 Euro. Aller­dings handelt es sich dabei nicht um den Markt­preis, sondern um die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Bei Händ­lern wie Saturn, MediaMarkt und Amazon ist das Modell unge­achtet der Farbe schon zum Preis von jeweils 319 Euro erhält­lich. Erst wenn man sich für das Zubehör inter­essiert, könnte sich das Bundle-Angebot direkt von Nokia lohnen. Wir haben uns ange­schaut, was Stand und Buds im Einzel­kauf kosten.

Den Nokia "Grip and Stand" konnten wir nur bei Nokia selbst zum Preis von 14,99 Euro finden, der Markt­preis für die Nokia Power Earbuds Lite liegt bei rund 62 Euro. Kauft man das Nokia X20 nun zum güns­tigsten Markt­preis und rechnet die Preise für das Zubehör hinzu, kostet so das selbst zusam­men­gestellte Bundle rund 396 Euro. Preis­lich lohnt sich so das von Nokia ange­botene Bundle.

Aller­dings sollten Sie sich über­legen, ob Sie das Zubehör wirk­lich brau­chen. Sonst ist der Einzel­kauf des Smart­phones beispiels­weise bei einem der genannten anderen Händler güns­tiger. Bei Nokia selbst kostet das X20 ohne Zubehör übri­gens 349 Euro - was den Preis von 359 Euro für das Bundle im Nokia Online-Shop natür­lich sehr lohnens­wert erscheinen lässt. Details zum Nokia X20 lesen Sie auch im ausführ­lichen Test­bericht.

Nokia X10

Bild: Andre Reinhardt Auch das Nokia X10 wird mit dem Nokia Grip and Stand und den Nokia Power Earbuds Lite im Bundle ange­boten. Der Preis für das Drei­erge­spann liegt im Nokia Online-Shop bei 299 Euro. Bei Händ­lern wie Saturn und MediaMarkt ist das Modell mit 128 GB bereits zum Preis von jeweils 239 Euro zu bekommen. Rechnet man zum aktuell güns­tigsten Markt­preis die Preise von Stand (14,99 Euro) und Earbuds (rund 62 Euro) im Einzel­kauf hinzu, kommt man auf einen Gesamt­preis von rund 316 Euro, womit auch hier das von Nokia direkt ange­botene Bundle güns­tiger ist.

Es verhält sich aber wie beim X20-Bundle (s. oben). Wenn Sie keinen Bedarf am Zubehör haben, dann lohnt sich das Angebot trotzdem nicht. Ohne Bundle kostet das X10 bei Nokia übri­gens 289 Euro. Auch das lässt den Preis in Höhe von 299 Euro für das Bundle sehr attraktiv erscheinen. Details zum Nokia X10 lesen Sie auch im ausführ­lichen Test­bericht.

Nokia G50

Bild: Nokia Beim Nokia G50 sieht das Bundle-Angebot etwas anders aus. Hier bietet der Hersteller zusätz­lich zum Smart­phone ein "Clear Case" und ein weiteres Jahr Garantie für das Smart­phone. Details werden ersicht­lich, wenn das Mittel­klasse-Modell in den Waren­korb gelegt wird. Dort ange­kommen, redu­ziert sich der Preis für das Nokia G50 mit 128 GB Spei­cher von 269 Euro auf 250,25 Euro. Die einjäh­rige Nokia-Garan­tie­ver­län­gerung schlägt mit 16,75 Euro zu Buche, der Preis von 12,90 Euro für das Smart­phone-Cover redu­ziert sich auf 12 Euro. Unterm Strich kostet das Bundle also 279 Euro.

Der Markt­preis für das Nokia G50 liegt derzeit bei 245 Euro. Der Preis für das Clear Cover geht grund­sätz­lich in Ordnung. Wer sich für die Garan­tie­ver­län­gerung inter­essiert, bekommt bei Nokia direkt das bessere Angebot.

