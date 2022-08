Tablet Nokia T10 und Feature-Phones landen im Handel

Von der Marke Nokia sind vier weitere Mobil­geräte, das Tablet Nokia T10 und die Feature-Phones Nokia 5710 Xpress Audio, Nokia 8210 4G und Nokia 2660 Flip, erhält­lich. Der neue Flach­rechner wandert ab 169 Euro über den (virtu­ellen) Laden­tisch. Entspre­chend handelt es sich beim Nokia T10 um ein Einsteiger-Tablet. Es verfügt über ein 8 Zoll messendes Display mit HD+. Zu den Komfort­funk­tionen zählen ein Tropf­was­ser­schutz, Stereo-Laut­spre­cher und eine 8-MP-Haupt­kamera mit LED-Blitz. Die drei Feature-Phones haben stan­dard­mäßig 4G, beim Tablet gibt es eine entspre­chende Option.

Neues Tablet Nokia T10 ist (bald) da

Von links nach rechts: Nokia T10, 8210 4G, 2660 Flip und 5710 Xpress Audio

HMD Global

Kaum für Deutsch­land vorge­stellt und schon fast im Handel. HMD Global liefert das Nokia T10 ab dem 15. August aus. Für Spar­füchse könnte das Produkt einen Blick wert sein. Es schlägt mit 169 Euro ohne LTE und mit 189,99 Euro inklu­sive LTE zu Buche. Aller­dings unter­scheiden sich die Ausfüh­rungen nicht nur hinsicht­lich des Funk­stan­dards. Die 4G-Vari­ante des Nokia T10 hat 4 GB RAM, 64 GB Flash und GPS, die Wi-Fi-Vari­ante 3 GB RAM, 32 GB Flash und kein GPS. Der 8-Zoll-IPS-Bild­schirm (1280 x 800 Pixel) soll ein nicht näher genanntes Schutz­glas besitzen. So sieht das Nokia T10 aus

HMD Global Im, recht ausufernden, Display­rahmen steckt eine 2-Mega­pixel-Front­kamera. Die 8-MP-Einheit an der Rück­seite punktet mit LED-Blitz und Auto­fokus. An sons­tiger Konnek­tivität gibt es Blue­tooth 5.0, USB-C und eine 3,5-mm-Kopf­hörer­buchse. Die Akku­kapa­zität beträgt 5250 mAh. Vom 12-nm-Chip­satz Unisoc T606 sollten Sie keine Perfor­mance-Wunder erwarten. Er kommt mit Octa-Core-CPU (bis zu 1,6 GHz) und der gemäch­lich arbei­tenden GPU Mali-G57 MP1 daher. Der Daten­platz des ausschließ­lich in Ozean­blau erhält­lichen Nokia T10 lässt sich via microSD erwei­tern. Bislang kann es nur über den Hersteller-Shop geor­dert werden.

HMD Globals Feature-Phone-Trio landet im Handel

Vor einem Monat stellten wir Ihnen die Feature-Phones Nokia 5710 Xpress Audio, Nokia 8210 4G und Nokia 2660 Flip vor. Jetzt sind diese drei schnör­kel­losen Handys mit dem Betriebs­system S30+ und 4G-Funk erhält­lich. Das Nokia 5710 Xpress Audio ist momentan noch dem Nokia-Shop vorbe­halten. Dort kostet es 89,99 Euro. Hingegen locken Nokia 8210 4G und Nokia 2660 Flip schon bei anderen Händ­lern. Mit Preisen ab 79 Euro (Expert, Media Markt und Saturn) wird die Hersteller-UVP um 99 Cent unter­boten.

Momentan verklagt Nokia Oppo und OnePlus. Hierbei ist die ursprüng­liche finni­sche Firma und nicht HMD Global gemeint, welches die Handy­marke nutzt.