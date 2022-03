Amazon: Rabatt auf Streaming-Box und Smart-TVs von Nokia

StreamView ist Lizenz­nehmer und darf unter Marke Nokia Strea­ming-Hard­ware anbieten. Mitt­ler­weile gibt es zahl­reiche smarte Fern­seh­geräte, eine Strea­ming Box und Receiver, die unter der Marke Nokia laufen.

StreamView kündigt aktuell "Spring Deals" für Nokia-Hard­ware an, die exklusiv über den Online-Shop von Amazon erhält­lich sind. Bis zu 20 Rabatt soll es auf ausge­wählte Smart-TV-Modelle, die Strea­ming Box 8000 und Nokia Terrestrial und Satel­lite Receiver geben. Die Ange­bote gelten vom 1. April bis zum 13. April für Amazon-Kunden in Deutsch­land und Öster­reich.

Nokia Smart TV mit 24 bis 75 Zoll

Spring Deals von Nokia-Hardware auf Amazon

Bild: StreamView Die Nokia-Hard­ware ist regulär auch jetzt schon über den Amazon-Online­shop verfügbar. Aller­dings ist zum Stand jetzt noch nicht ange­geben, wie hoch der Rabatt auf die jewei­ligen Geräte ausfallen wird, in der Ankün­digung ist von "bis zu 20 Prozent Rabatt" die Rede.

In die Aktion einge­schlossen sind smarte TV-Geräte von Nokia in den Größen 24 bis 75 Zoll, also auch die Geräte mit den Diago­nalen 32 Zoll, 39 Zoll, 43 Zoll, 50 Zoll, 55 Zoll, 58 Zoll und 65 Zoll. Darüber hinaus werden ab dem 1. April Rabatte auf die QLED-Modelle in den Größen 58 Zoll und 65 Zoll geschaltet.

Nokia Strea­ming Box 8000

Die Nokia Strea­ming Box 8000 kostet nach UVP 99 Euro. Derzeit ist sie bei Amazon (Market­place) bereits zu einem redu­zierten Preis von 69 Euro zu bekommen. Es bleibt abzu­warten, wie viel die Hard­ware kostet, wenn der Akti­ons­zeit­raum der Spring-Deals am 1. April einge­läutet wurde.

Wenn Sie sich für einen neuen smarten Fern­seher oder Strea­ming-Hard­ware inter­essieren, um ihr älteres Gerät tech­nisch aufzu­peppen, könnten Sie auf die Akti­ons­ange­bote von Amazon bis nächste Woche Freitag warten. Wir empfehlen Ihnen, in jedem Fall vor dem Kauf den Preis­ver­gleich. Unter Umständen ist das ein oder andere TV-Modell bei einem Händler abseits von Amazon güns­tiger zu bekommen.

Die Nokia Strea­ming Box 8000 hatten wir uns in einem Test ange­schaut.