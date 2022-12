Nokia: Smart-TVs mit Amazon Fire TV für unter 500 Euro

Die StreamView GmbH ist Lizenz­nehmer und vertreibt unter der Marke Nokia Strea­ming-Devices wie Sticks und Boxen, Receiver und smarte TV-Geräte. Das Unter­nehmen kündigt jetzt die Verfüg­bar­keit von drei neuen Smarten-TVs in 43 Zoll, 50 Zoll und 55 Zoll an. Im Gegen­satz zu anderen smarten Fern­sehern im Port­folio haben die neuen Modelle statt Android TV das Betriebs­system von Amazon, nament­lich Fire TV, an Bord. Neuer Nokia-Smart-TV mit Fire TV in 55 Zoll

Bild: StreamView Kern­fea­tures der neuen Geräte sind 4K-UHD-Auflö­sung, HDR10-, Dolby-Vision- und Dolby-Atmos-Unter­stüt­zung. Befehle können auch über die Sprach­fern­bedie­nung mit inte­grierter Amazon Alexa ausge­spro­chen werden.

"Güns­tige" Nokia-Smart-TV

Ob ein smarter Fern­seher günstig ist, liegt im Auge des Betrach­ters. Die von StreamView ange­prie­senen Modelle sind jeden­falls Lösungen zu vergleichs­weise güns­tigen Preisen. Selbst der smarte Fern­seher mit dem größten Display­format ist für unter 500 Euro zu bekommen.

Anschluss­mög­lich­keiten sind drei HDMI 2.1, zwei USB-, LAN- und Audio-/Video-Anschlüsse, Dual-Band-Wi-Fi und Blue­tooth. Einge­baut ist zudem ein Triple-Tuner für Live-TV über Antenne (DVB-T2), Satellit (DVB-S2) oder Kabel (DVB-C). Pay-TV-Nutzern steht ein CI+-Steck­platz für kompa­tible Karten zur Verfü­gung. Bis zu acht Receiver können über einen SatCR-LNB-Anschluss gekop­pelt werden.

Ist das TV-Gerät mit dem Internet verbunden, können beliebte Video- und Musik-Strea­ming-Kanäle wie Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Amazon Music, Apple Music und Spotify genutzt werden.

Preise und Verfüg­bar­keit

Laut Pres­semit­tei­lung sind die neuen Nokia Smart-TV mit inte­griertem Fire TV ab sofort in Deutsch­land und Öster­reich verfügbar. Das 43-Zoll-Modell kostet gemäß unver­bind­licher Preis­emp­feh­lung 349,90 Euro. Wer es etwas größer mag, zahlt für das 50-Zoll-Modell einen Preis in Höhe von 399,90 Euro. Die größte Ausfüh­rung verfügt über ein Display mit 55 Zoll Größe und kostet 449,90 Euro.

Vertrieben werden die Geräte über den Amazon Online-Shop und den StreamView Webshop. Zum Arti­kel­zeit­punkt wurden die Geräte bei Amazon bereits gelistet, im Webshop von StreamView erschien der Hinweis "Derzeit nicht lieferbar".

Tipps zum Smart­phone-Kauf lesen Sie im Einkaufs­führer: Güns­tige Smart-TV von 32 bis 65 Zoll.