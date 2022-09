Nokia & Amazon: Smart-TV mit Fire-TV-OS vorgestellt

StreamView stellt auf der IFA in Berlin seinen ersten Fern­seher mit inte­griertem Fire-TV-Betriebs­system von Amazon vor. Weitere Modelle sollen folgen.

Das öster­rei­chi­sche Unter­nehmen StreamView verkauft seit rund zwei Jahren Fern­seh­geräte und Strea­ming-Boxen unter dem Marken­namen Nokia. Bislang setzte das Unter­nehmen ausschließ­lich auf Produkte mit dem Android-TV-Betriebs­system von Google. Auf der IFA in Berlin stellt StreamView jetzt einen ersten smarten Fern­seher vor, der mit der Fire-TV-Firm­ware von Google ausge­stattet ist. Nokia-Fernseher mit Fire-TV

Foto: teltarif.de Der Nokia 43'' Fire-TV hat die Modell­nummer UNE43AV310I und soll zum Start in Deutsch­land und Öster­reich auf den Markt kommen. Später ist nicht nur eine Vermark­tung in weiteren Ländern geplant. Der Hersteller plant außerdem, Smart-TVs mit der von Amazon entwi­ckelten Soft­ware mit größerem Bild­schirm auf den Markt zu bringen.

60-Hz-Display mit 4K-Auflö­sung

Der neue Nokia-Fern­seher mit Fire-TV-Betriebs­system verfügt über ein 60-Hz-Display mit einer Auflö­sung von 3840 mal 2160 Pixel (4K UHD). Das Gerät ist für den Empfang von DVB-T und DVB-T2, DVB-C, DVB-S und DVB-S2 geeignet. Es bietet Unter­stüt­zung für HEVC/H-265. Inte­griert sind Stereo-Laut­spre­cher mit 20 Watt Ausgangs­leis­tung. Unter­stützt werden Dolby Digital 5.1 und Dolby Digital Plus, Dolby Atmos und dts. Fernnbedienung für Nokia-Fernseher mit Fire-TV

Foto: teltarif.de Die inte­grierte WLAN-Schnitt­stelle unter­stützt die Stan­dards 802.11a/b/g/n/ac. Als Alter­native für die Internet-Verbin­dung steht auch eine Ethernet-Schnitt­stelle zur Verfü­gung. Der Fern­seher verfügt über ein Blue­tooth-Modul und drei HDMI-Anschlüsse. Dazu kommen zwei USB-2.0-Ports und ein opti­scher Audio-Ausgang. Der inte­grierte Satel­liten­receiver beherrscht DiSEqC 1.0.

Der Nokia 43 Zoll Fire-TV ist inklu­sive Standfuß 964 mal 235 mal 611 Milli­meter groß und 5,5 Kilo­gramm schwer. Als Alter­native zum Standfuß kann der Fern­seher auch an die Wand gehängt werden. Die Halte­rung hierfür ist 100 mal 100 Milli­meter groß.

Schnell­zugriff auf wich­tige Strea­ming­dienste

Die Fern­bedie­nung verfügt über eine Alexa-Taste und Schnell­zugriffe auf Amazon Prime Video, Netflix und Disney+. Eine weitere Taste ermög­licht den unmit­tel­baren Zugang zu den instal­lierten Apps. Mit der Home-Taste gelangt der Nutzer stets zurück sind Start­menü, dessen Aufma­chung Anwen­dern, die schon andere Fire-TV-Geräte genutzt haben, vertraut sein sollte. Über das Menü lassen sich mehrere Nutzer einrichten

Foto: teltarif.de Im kurzen Test auf dem Nokia-Messe­stand in Halle 6.2 fiel die Möglich­keit positiv auf, Profile für verschie­dene Nutzer einzu­richten. So hat beispiels­weise jedes Fami­lien­mit­glied quasi auf Knopf­druck seine eigene Benut­zer­ober­fläche inklu­sive der dort instal­lierten Apps zur Verfü­gung. Sobald uns Details zu Preisen und Verfüg­bar­keit der Fire-TV-Geräte von Nokia bekannt sind, werden wir darüber berichten.

Vor einigen Monaten hatte bereits Xiaomi Smart-TV-Geräte mit Fire-TV-Inte­gra­tion vorge­stellt.