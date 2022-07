Nokia: Bis zu 30 Prozent Rabatt auf OLED-Smart-TV

Wer einen smarten Fern­seher sucht, der kann sich im Lager von Nokia umschauen. Es gibt derzeit sowohl Ange­bote im Online-Shop vom Lizenz­nehmer StreamView als auch in der kommenden Woche am Amazon Prime Day.

In der kommenden Woche veran­staltet Online-Riese Amazon das Prime Day genannte zwei­tägige Shop­ping-Event. Viele Händler geben jetzt schon bekannt, dass sie an dem Amazon-Termin Ange­bote schalten werden. So auch StreamView, der Lizenz­nehmer der Marke Nokia zur Vermark­tung von smarten Fern­sehern.

Die Ankün­digung umfasst sowohl Ange­bote am Prime Day als auch eine bereits laufende Aktion in Online-Shop von StreamView.

20 Prozent Rabatt auf Smart-TVs

Nokia Smart TV 6500D

Bild: StreamView Unab­hängig vom Amazon Prime Day gibt es im Online-Shop von StreamView auf den Preis zahl­rei­cher smarter TV-Geräte 20 Prozent Rabatt. Ein Beispiel dafür ist das OLED-Modell Nokia 65 Zoll 4K UHD mit Android TV. Während das Modell bei anderen Händ­lern derzeit zu Preisen von 899 Euro erhält­lich ist, kostet der smarte Fern­seher im StreamView-Online-Shop noch bis zum 18. Juli 799,90 Euro.

Ein anderes Beispiel ist das QLED-Modell Nokia 50 Zoll UHD, eben­falls mit dem Betriebs­system Android TV, das Zugriff auf mit smarten Fern­sehern kompa­tiblen Apps aus dem Google Play Store erlaubt. Während das Modell bei anderen Händ­lern derzeit zum Preis von rund 660 Euro erhält­lich ist, kostet es direkt bei StreamView 549,90 Euro.

Die beiden von uns gewählten Beispiel-Ange­bote zeigen, dass es sich dabei zum jetzigen Zeit­punkt um gute Preise handelt (Market­place-Ange­bote nicht berück­sich­tigt). Da die Ange­bote noch zehn Tage laufen, empfehlen wir Ihnen den erneuten Preis­ver­gleich - sollten Sie sich erst zu einem späteren Zeit­punkt für eines der Ange­bote inter­essieren.

Nokia Smart TVs am Amazon Prime Day

Der zwei­tägige Amazon Prime Day beginnt am 12. Juli. Hier wird mit einem Rabatt von bis zu 30 Prozent auf ausge­wählte Nokia Smart-TVs und den Nokia Terrestrial Receiver geworben. Es ist aller­dings noch nicht einsehbar, wie hoch der Rabatt jeweils auf die ausge­wählten Modelle ist. Wir empfehlen, bis zum Start des Prime Day zu warten und dann die Ange­bote zu verglei­chen - sowohl mit den aktu­ellen Markt­preisen anderer Händler als auch mit den Online-Ange­boten im StreamView-Shop selbst.

In einer weiteren Meldung verraten wir Ihnen, wann das Mittel­klasse-Smart­phone Google Pixel 6a vorbe­stellbar sein wird.