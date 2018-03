Erste Eindrücke vom Nokia 8110 mit 4G

Vielleicht haben Sie den Film „Matrix“ gesehen, worin ein Handy eine tragende Rolle spielt. Das Nokia-Modell trug damals die Modellbezeichnung 8110 und funkte auf GSM 900, eine Version für GSM 1800 erhielt die Bezeichnung 8148. Ein Feature wurde extra für den Film eingebaut, der auf Knopfdruck herausschießende Slider. Beim originalen 8110 oder 8148 musste man den „Deckel“ - pardon Slider - noch manuell aufschieben. Erst beim lange verzögerten WAP-Handy Nokia 7110 ging das dann wirklich automatisch.

Relaunch im Museum

Nokia 8110 4G Datenblatt

[ Hands-On ]

] Angekündigt

Erste Eindrücke

Das Nokia 8110 verschwand in der Versenkung, bis am Sonntag, den 25. Februar 2018 im Museum für zeitgenössische Kunst in Barcelona ein Remake des Gerätes wieder auftauchte. Das Nokia 8110-4G leuchtet jetzt in strahlendem Gelb und wird als „Banane“ bezeichnet. Es war der unausgesprochene Star der Gerätepräsentation von Nokia (hmdglobal) zum Mobile World Congress und es soll „ab April“ in den Läden auftauchen, zu einem Preis von knapp 100 Euro.

Eine SIM-Karte war nicht eingelegt, aber es war soweit funktionsfähig, dass wir durch die Menüs scrollen und einige interessante Funktionen entdecken konnten. Wir konnten uns ein Gerät näher anschauen.