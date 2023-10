Nokia: 5G-Handys werden jetzt in Europa hergestellt

HMD gibt bekannt, die Herstel­lung von 5G-Smart­phones nach Europa zu verlegen. Das erste Handy, das in Europa produ­ziert wird, ist das XR21 der Marke Nokia für Geschäfts­kunden. In einer ersten Phase wird HMD den Prozess auf eine kleine Auswahl von 5G-Smart­phones anwenden, erklärt der Hersteller. Zunächst soll das Volumen der Gerä­teher­stel­lung in Europa im Vergleich zum welt­weiten Volumen gering ausfallen, soll aber im späteren Verlauf zunehmen.

"Wir freuen uns, das Nokia XR21, unser robustes 5G1-Smart­phone, in Europa herzu­stellen. Wir inves­tieren in Sicher­heit, Tech­nologie und Herstel­lungs­pro­zesse, die unsere Geräte sicherer und lang­lebiger machen", sagt Jean-Fran­cois Baril, Mitbe­gründer, Vorsit­zender und CEO von HMD Global. "Unsere Zukunfts­pläne beinhalten weitere Inves­titionen in die Soft­ware-Sicher­heit, mit dem Ziel, maßge­schnei­derte Soft­ware- und Sicher­heits­funk­tionen direkt für Kunden anzu­bieten", ergänzt er.

Produk­tions­standort ist Ungarn

Zukünftig sollen weitere Stand­orte in Europa für die Herstel­lung und Montage für Nokia-Smart­phones erschaffen werden. Die in Europa produ­zierten Geräte sollen Soft­ware- und Malware-Tests durch­laufen. Daten würden in der EU auf HMD-Servern in Finn­land gespei­chert und verar­beitet.

Montage in China

HMD verlagert einen Produktionsstandort für Nokia-Smartphones nach Europa

Bild: HMD

Nokia XR21 Datenblatt

Juni-Patch

Verkaufsstart

HMD erklärt weiterhin, dass der aktu­elle Partner von HMD in China die für die Herstel­lung nötigen Mate­ria­lien sammelt und die anfäng­liche Montage durch­führt. Anschlie­ßend würden die Geräte an den Ferti­gungs­partner in der EU versendet und fertig montiert, die Hard­ware kali­briert, getestet und die Soft­ware auf Sicher­heit über­prüft. Laut Hersteller werden sicher­heits­rele­vante Tests immer in Finn­land abge­schlossen.

Limi­tierte Auflage für Verbrau­cher

Zu einem späteren Zeit­punkt sei geplant, Geräte, die in der EU herge­stellt werden, neben Geschäfts­kunden auch Verbrau­chern anzu­bieten. Zum Start des Projekts gibt es bereits 30 limi­tierte Geräte für Verbrau­cher. Dabei handelt es sich um das Nokia XR 21 im Design "Frosted Platinum" für ab 699 Euro für Kunden in Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien, Frank­reich, Öster­reich, den Nieder­landen, Belgien, Spanien, Italien und Finn­land.

Samsung hat heute das Galaxy S23 FE offi­ziell vorge­stellt. Details zur neuen Fan Edition lesen Sie in einer weiteren News.