Nokia P1: Neues Flaggschiff der Finnen kommt Ende Februar

Das Nokia P1 wird voraussichtlich anlässlich des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona offiziell vorgestellt. Das Smartphone kommt mit Snapdragon 835 und Kamera mit Zeiss-Zertifizierung.

Sharp Aquos Xx3 als Vorbild für Nokia P1? In wenigen Wochen will Nokia Details zu den Smartphones bekanntgegeben, die in der nächsten Zukunft zu erwarten sind. Beim russischen Facebook-Konkurrenten VK sind nun angebliche Details zum Nokia P1 durchgesickert. Dabei soll es sich um das erste Flaggschiff des Herstellers nach dem Comeback handeln.

Den Angaben zufolge stand das Sharp Aquos Xx3 bei der Entwicklung des Smartphones Pate. Allerdings habe das Nokia P1 einige Verbesserungen gegenüber dem Sharp-Modell erhalten. Als Herzstück des Telefons komme beispielsweise der Qualcomm Snapdragon 835 zum Einsatz, der auf 6 GB Arbeitsspeicher zurückgreifen kann.

Bis zu 256 GB Speicher für System, Apps und Daten

Das Smartphone soll dem Bericht zufolge wahlweise mit 128 bzw. 256 GB Speicherplatz erhältlich sein. Hinweise auf die Möglichkeit, zusätzlich microSD-Speicherkarten einzusetzen, gibt es nicht. Allerdings sollten bis zu 256 GB interner Speicher für die meisten Anwendungsfälle mehr als ausreichend sein.

Die Display-Oberfläche soll aus Gorilla-Glas gefertigt sein. Zudem wird über eine Bildschirm-Diagonale von 5,3 Zoll berichtet. Angaben zur Auflösung gibt es wiederum nicht. Die 22,6-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite soll dem beim Sharp Aquos Xx3 verwendeten Modell entsprechen, aber nun eine Zertifizierung von der Carl Zeiss AG erhalten.

Android-Nougat vorinstalliert

Als Betriebssystem kommt den Angaben zufolge Android 7.0 (Nougat) zum Einsatz, wobei es noch keine Informationen dazu gibt, inwieweit Nokia einen eigenen Launcher vorinstallieren wird. Der Akku wird wohl eine Kapazität von 3500 mAh bekommen und auch mit einer Schnelllade-Funktion ausgestattet sein.

Auf der rechten Seite bekommt der Handheld den Angaben zufolge einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor. Dazu ist das Smartphone nach IP57 wassergeschützt. Unklar ist wiederum, ob es das Nokia P1 auch in einer Dual-SIM-Version geben wird und wann das Gerät auf den Markt kommt.

Der Bericht nennt auch schon voraussichtliche Verkaufspreise für das neue Nokia-Flaggschiff. Demnach wird die Geräte-Version mit 128 GB Speicherplatz rund 800 Dollar kosten. Interessenten, die sich für das Modell mit 256 GB Speicherkapazität entscheiden, bekommen den Handheld für 950 Dollar. Eine offizielle Bestätigung für die Gerüchte gibt es indes noch nicht.

In einer weiteren Meldung haben wir aber bereits darüber informiert, für welchen Termin Nokia Details zu seinem Comeback angekündigt hat.