Gerücht: Das Nokia N95 kommt zurück

Kommen die Nseries-Smartphones zurück? In diesem Jahr kehrt die Marke Nokia auf den Smartphone-Markt zurück. Details sollen auf dem Mobile World Congress (MWC) Ende Februar in Barcelona bekanntgegeben werden, nachdem es mit dem Nokia 6 bereits ein erstes Smartphone auf den chinesischen Markt geschafft hat, während das Feature Phone Nokia 150 auch in Deutschland mittlerweile erhältlich ist.

Neben Gerüchten zu einem Flaggschiff mit Android-Betriebssystem, das den Namen Nokia 8 tragen soll, gibt es einem Bericht des Onlinemagazins Engadget zufolge auch Hinweise darauf, dass die Nseries-Geräte, die in früheren Zeiten Kultstatus hatten, als Neuauflage den Markt kommen. HMD Global, das Unternehmen, das hinter dem Nokia-Comeback steht, hat sich dem Bericht zufolge bereits entsprechende Markenrechte gesichert.

Im chinesischen Netzwerk Weibo wurde dem Bericht zufolge ein Foto veröffentlicht, das ein erstes Nseries-Smartphone von Nokia bzw. HMD Global zeigt. Dabei soll es auch schon Überlegungen für die Bezeichnung des Handhelds geben. Diese lautet demnach Nokia N95, ein Name, bei dem Nokia-Fans vermutlich leuchtende Augen bekommen, denn ein Smartphone mit dieser Bezeichnung gab es auch in der Vergangenheit schon.

Erste Details zum neuen Nokia N95

Mehr als zehn Jahre sind seit der Vorstellung des ersten Nokia N95 vergangen, das mit dem Symbian-Betriebssystem ausgestattet ist und ein nur 2,6 Zoll großes Display ohne Touch-Funktion besitzt. Die Neuauflage soll mit Android ausgestattet sein und einen 5,2 Zoll großen Touchscreen mit HD-Auflösung (720p) bekommen. Um ein Spitzenmodell handelt es sich bei der Neuauflage des Smartphones demnach nicht.

Als Prozessor soll ein Qualcomm-Modell der Snapdragon-600-Reihe zum Einsatz kommen, dem 2 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Dazu sind laut Branchenberichten eine 12-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite und eine 7-Megapixel-Frontkamera vorgesehen. Intern sollen 16 GB Speicherplatz für das Betriebssystem, für Anwendungen und Daten zur Verfügung stehen. Weitere technische Details sind derzeit noch nicht bekannt. Denkbar wäre, dass HMD Global den Mobile World Congress nutzen wird, um Einzelheiten zum Comeback für die Nseries-Smartphones zu veröffentlichen.

Ganz neu wäre die Namensgleichheit mit einem älteren Nokia-Handy indes nicht. So hatte der finnische Hersteller beispielsweise schon in den 90er Jahren ein Nokia 6110 veröffentlicht - seinerzeit eines der ersten Handys, bei dem die Besitzer unter anderem individuelle Betreiberlogos einspielen konnten. 2007 kam schließlich der Nokia 6110 Navigator als Symbian-Smartphone auf den Markt.