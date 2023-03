Nokia auf dem MWC: In alter Frische zurück?

Der Netz­werk­aus­rüster Nokia über­raschte auf dem Mobile World Congress mit einem neuen Logo. Die Buch­staben wurden stark verkürzt ("hatte jemand Hunger?") und sollen eine klare Unter­schei­dung von Nokia Networks gegen­über Consumer-Produkten sein, denn Nokia Mobile­phones (hmd) und Nokia Tablets etc. verwenden weiterhin den klas­sischen Nokia Schriftzug. Der Nokia-Stand in Halle 3 war in zwei Bereiche aufge­teilt, einer für allge­meine Besu­cher und einer für Fach­besu­cher mit Termin und fach­kun­diger Beglei­tung. Vor einigen Jahren hatte Nokia in Deutsch­land eine schwere Schlappe einste­cken müssen, als die Deut­sche Telekom den lang­jäh­rigen Liefe­ranten gegen den Haupt­kon­kur­renten Ericsson ausge­tauscht hatte.

Inzwi­schen, so berichten Bran­chen­insider, habe Nokia schwer aufge­holt, sei bei manchen Produkten sogar schneller als Huawei in China. Mitar­beiter loben ihren neuen Chef Pekka Lund­mark, ein Finne mit Original-Nokia-Vergan­gen­heit, der ruhig und bedächtig das Unter­nehmen steuert. Fehlt etwas? Nein, Nokia meldet sich mit neuem Logo und neuen Produkten auf dem MWC zurück

Foto: teltarif.de, Logo: Nokia, Montage: teltarif.de

Mehr Nutzer, mehr Daten, weniger Energie

Der Trend ist bran­chen­weit: Wie können mehr Daten, mehr Nutzer verar­beitet und versorgt werden, ohne den Strom­ver­brauch linear zu erhöhen, besser noch bei gleich­zei­tigem Strom­ver­brauch. Ist in einer Zelle nichts los, soll diese Zelle möglichst gar nichts verbrau­chen. An einem Standort werden gerne neue Mult­iband-Antennen und Funk­teile (RAN) aufge­hängt, die möglichst alle lizen­zierten Frequenzen abde­cken. Damit erreicht der Netz­betreiber möglichst viele Nutzer, deren Geräte viel­leicht bestimmte Band­kom­bina­tionen (wie z.B. n28/B20) nicht beherr­schen.

Für Indoor-Instal­lationen werden Router-ähnliche Geräte ange­boten, die an die Decke oder die Wand gehängt werden. Je nach Geschmack des Netz­betrei­bers steht ein Access-Server bei der Sende­sta­tion oder die Signale werden in einer Cloud verar­beitet, in Mehr­heit noch in Single-RAN-Technik, aber auch das Thema Open Ran wird schon intensiv unter­sucht.

Nokia ist stolz, von der Ooredo-Gruppe als Liefe­rant von Netz­werk­technik in Tune­sien und Alge­rien (Afrika) ausge­wählt worden zu sein.

Nokia zeigt Carrier Aggre­gation bei 5G

Gemeinsam mit dem Chip­her­steller Qual­comm und dem Netz­betreiber T-Mobile US hat Nokia 5G-Carrier-Aggre­gation vorge­stellt. Dies wird in künf­tigen 5G-SA-Netzen sehr wichtig, weil so die Über­tra­gungs-Band­breite durch "Zusam­men­kleben" von Einzel­fre­quenzen auch bei 5G möglich wird. 5G-SA (Stan­dalone, also ohne 4G-Unterbau) erlaubt es, die Vorzüge von 5G wie Network-Slicing (abge­sicherte zuge­teilte Ressourcen) und Geschwin­dig­keit ausnutzen zu können. Die Endge­räte­her­steller müssen ihre Geräte entspre­chend aufrüsten, weswegen Qual­comm mit ins Boot geholt wurde. Eine Nokia-Basisstation kann ein Gebäude heizen

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Stolz berichtet Nokia, die welt­weit erste Demons­tra­tion ("show­case") von 5G-Carrier-Aggre­gation zu zeigen, die fünf Zeit­schlitz- (TDD) und Frequenz-Multi­plex- (FDD) Träger unter­halb von 6 GHz (5CC-CA) verwenden, Daten­raten jenseits von 4 Gbps erlaubt. Dafür wurde ein 5G-Stan­dalone-Netz mit 5CC-CA gebaut, das auf Nokias bereits kommer­ziell verfüg­baren "5G AirScale"-Basis-Stationen läuft.

Im Test-Handy war ein neuer Snap­dragon-X75-Modem-Funk-Chip enthalten. Nokia sieht voraus, dass 5CC-CA den Netz­betrei­bern noch höhere Geschwin­dig­keiten bei besser Netz­abde­ckung erlauben wird.

Sende­sta­tion heizt Gebäude

Eine Sende­sta­tion erzeugt nicht nur Funk­signale, sondern auch Wärme. Warum nicht mit der Gebäu­dehei­zung koppeln? Nokia zeigte am Stand in Halle 3 eine Demons­tra­tion, was möglich wäre. Der frühere Slogan "Nokia connec­ting people" in einer ganz neuen Inter­pre­tation.

