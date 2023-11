Aktion: Nokia- & Motorola-Handys billiger - lohnt sich das?

Nokia ist auch mit von der Partie, wenn es um Ange­bote zum "Black Friday" geht. Im Online-Shop der Marke sind aktuell Deals geschaltet, die noch bis zum 28. November laufen ("solange der Vorrat reicht"). Wir haben uns ausge­wählte Smart­phone-Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sich diese preis­lich lohnen. Außerdem: Ausge­wählte Moto­rola-Ange­bote im Preis­check (Ange­bote bis zum 27. November).

Nokia X30 5G

Nokia-Handys im Preischeck

Fotos/Logo: Nokia, Montage: teltarif.de Das Nokia X30 5G kostete einst rund 520 Euro. Nokia verkauft das Modell - beispiels­weise in der Farbe "Cloudy Blue" - mit 128 GB Spei­cher derzeit für 299,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich um einen guten Deal. Bei anderen Händ­lern ist das Modell derzeit zu Preisen von ab rund 357 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen.

Nokia XR21

Einst musste man für das Nokia XR21 (Beispiel Farbe "Midnight Black", 128 GB) rund 600 Euro nach UVP berappen. Bis zum 28. November gibt es das Modell zum Preis von 449,99 Euro. Das ist ein guter Deal. Andere Händler verlangen derzeit ab rund 543 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Nokia G42 5G

Ende Juni dieses Jahres ging das Nokia G42 5G an den Verkaufs­start. Die UVP liegt bei rund 250 Euro. Nokia verkauft beispiels­weise das Modell mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität in der Farbe "So grau" akti­ons­weise zu einem Preis von 199,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Das ist ein guter Deal. Der Preis­ver­gleich zeigt, dass andere Händler ab 209 Euro für das Smart­phone-Modell verlangen.

Nokia C32

Wem eine Smart­phone-Einstei­ger­klasse ausreicht, kann einen Blick auf das Nokia C32 werfen. Einst ging für rund 150 Euro an den Verkaufs­start. Black-Friday-akti­ons­weise ruft Nokia beispiels­weise für das Char­coal-farbene Modell mit 64 GB internem Spei­cher einen Preis von 119,99 Euro inklu­sive Versand­kosten auf. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich dabei um ein gutes Angebot. Andere bekannte Händler wie Expert, MediaMarkt, Saturn und Amazon verlangen 128 Euro inklu­sive Versand­kosten für das Char­coal-farbene Nokia C32 mit 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität.

Moto­rola Edge 40 Pro

Motorola-Handys im Preischeck

Fotos/Logo: Motorola, Montage: teltarif.de Das Smart­phone-Flagg­schiff Moto­rola Edge 40 Pro kam im April dieses Jahres auf den Markt. Im Moto­rola Online-Shop kostet beispiels­weise das Modell in der Farbe "Inter­stellar Black" mit 256 GB internem Spei­cher 799,99 Euro. Die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers beträgt 899,99 Euro. Zum Angebot hinzu gesellen sich die Bose QuietComfort Earbuds II in Schwarz ohne Aufpreis - der derzeit beste Markt­preis dafür liegt bei 222 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler Galaxus und digi­talo).

Der zum Arti­kel­zeit­punkt beste Markt­preis für das Moto­rola Edge 40 Pro (Schwarz, 256 GB) liegt bei 669 Euro inklu­sive Versand­kosten. Wenn Sie für die Kopf­hörer keine Verwen­dung haben, ist der Kauf abseits des Moto­rola-Online-Shops zu empfehlen. Wollen Sie jedoch genau das Bundle aus Edge 40 Pro und den Bose-Buds haben, ist das Bundle einen Kauf wert.

Moto­rola Razr 40 Ultra

Das Razr 40 Ultra ist Moto­rolas aktu­elles Klapp­handy-Foldable. Die Lenovo-Marke redu­ziert die UVP um 100 Euro. So kostet beispiels­weise das Infi­nite-Black-farbene Modell mit 256 GB internem Spei­cher 1099,99 Euro. Auch hier gibt es wie beim Edge 40 Pro (s. oben) die Bose QuietComfort Earbuds II in Schwarz ohne Aufpreis dazu (Markt­preis: 222 Euro).

Der derzeit beste Markt­preis für das Razr 40 Ultra (Infi­nite Black, 256 GB) beträgt 879 Euro inklu­sive Versand­kosten (carbon­phone). Der Preis für das Bundle im Moto­rola-Shop gegen­über dem nur rund 1 Euro teureren Einzel­kauf von Foldable und Buds geht in Ordnung, aber auch nur, wenn Sie die Buds auch wirk­lich benö­tigen. Ansonsten fahren Sie mit dem Kauf des Foldables bei einem anderen Händler für unter 900 Euro deut­lich güns­tiger.

Moto­rola Razr 40

Schauen wir uns noch das güns­tigere Moto­rola Razr 40 an. Statt 899,99 Euro verlangt Moto­rola akti­ons­weise 799,99 Euro (Beispiel Farbe "Sage Green", 256 GB). Dazu gibt es eben­falls die Bose QuietComfort Earbuds II in Schwarz ohne Aufpreis (Markt­preis: 222 Euro).

Der aktuell beste Markt­preis für das Foldable ("Sage Green", 256 GB) beträgt 649 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler: MediaMarkt, Saturn, Amazon). Der Einzel­kauf von Foldable und Buds über­steigt den Bundle-Preis im Moto­rola Online-Shop. Wollen Sie also beides haben, lohnt sich der Kauf. Sollten Sie nur das Moto­rola Razr 40 haben wollen, empfehlen wir den Einzel­kauf über einen anderen Händler zu einem Preis von weit unter 700 Euro.

Moto­rola G84 5G

Neben den Flagg­schiffen gibt es aktuell im Moto­rola-Online-Shop auch Mittel­klasse-Modelle der G-Serie mit Rabatt, unter anderem das erst im vergan­genen Monat vorge­stellte Moto­rola G84 5G. Moto­rola verkauft das Modell (Beispiel Farbe "Midnight Blue, 256 GB) zu einem Preis in Höhe von 249,99 Euro um 50 Euro güns­tiger als nach der UVP.

Wie der aktu­elle Preis­ver­gleich zeigt, lohnt sich das Angebot jedoch nicht. Der Händler expert ist mit einem Preis in Höhe von 222 Euro inklu­sive Versand­kosten güns­tiger dran.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen.

