Nokia investiert in Chip-Design in Ulm und Nürnberg

Nokia will in Deutsch­land 360 Millionen in die Entwick­lung leis­tungs­fähiger, ener­gie­effi­zienter Mikro­elek­tronik für künf­tige Kommu­nika­tions­tech­nolo­gien inves­tieren.

Der in Finn­land gegrün­dete welt­weit aktive Tele­kom­muni­kations-Ausrüster Nokia plant, insge­samt 360 Millionen Euro an den Stand­orten Ulm und Nürn­berg vor allem in Chip-Design (nicht die Chip-Herstel­lung!) zu inves­tieren. Das Unter­nehmen führt dazu über vier Jahre ein euro­päi­sches IPCEI-Projekt (Important Projects of Common European Inte­rest) durch, das vom Bundes­minis­terium für Wirt­schaft und Klima­schutz (BMWK) sowie den Bundes­län­dern Baden-Würt­tem­berg und Bayern geför­dert wird.

Hoch­ent­wickelte Chips für 5G und 6G

In den Nokia Forschungszentren in Ulm und in Nürnberg sollen 360 Millionen Euro investiert werden.

Foto: Picture Alliance / dpa Der Schwer­punkt des Projektes soll nach Angaben des Unter­neh­mens auf der Entwick­lung von hoch­ent­wickelten Systems-on-Chips liegen, die für Funk- und Optik­pro­dukte in zukünf­tigen Mobil­funk­sys­temen nach den 5G-Advanced- und 6G-Stan­dards entwi­ckelt werden. Nokia betont, seine große Erfah­rung im Chip­design weiter auszu­bauen; damit soll die "euro­päi­sche Wert­schöp­fungs­kette" gestärkt werden.

Ein weiterer Schwer­punkt liegt auf der Ener­gie­effi­zienz der Systeme, um die euro­päi­schen Klima­ziele nach dem Green Deal einzu­halten. Zu diesem Zweck arbeitet Nokia eng mit Forschungs­insti­tuten und Univer­sitäten zusammen.

Mehr Wett­bewerbs­fähig­keit in Europa

Für Nokia ist das Projekt ein "wich­tiger Meilen­stein für Nokia und die Zukunft der Tele­kom­muni­kati­ons­branche in Deutsch­land und Europa". Es werde die Wett­bewerbs­fähig­keit und die Inno­vati­ons­kraft Europas speziell im Bereich Mikro­elek­tronik für Zukunfts­tech­nolo­gien wie 6G und Künst­liche Intel­ligenz (AI) stärken, komplexe Anwen­dungen etwa für das Meta­verse ermög­lichen und die Digi­tali­sie­rung voran­bringen, betont man bei Nokia.

Die im Rahmen des Vorha­bens entwi­ckelten Mikro­elek­tro­nik­sys­teme sollen dazu beitragen, Netze gleich­zeitig ener­gie­effi­zienter und leis­tungs­fähiger zu machen.

Deutsch­land hat einen hohen Stel­len­wert

Was das bedeutet, erläu­tert Elefthe­rios Papad­opoulos, Chef von Nokia in Deutsch­land: „Deutsch­land hat im Hinblick auf die hier geleis­tete Forschung und Entwick­lung ebenso wie als Absatz­markt einen hohen Stel­len­wert für Nokia. Wir freuen uns auf die Zusam­men­arbeit mit dem BMWK und darauf, weiterhin Spit­zen­tech­nologie 'Made in Germany' zu produ­zieren."

Nokia - bewegte Geschichte

Nokia ist den meisten Lesern als lang­jäh­riger Hersteller von kultigen Mobil­tele­fonen bekannt. Dabei stellt Nokia selbst gar keine Mobil­tele­fone mehr her, sondern hat die Namens­rechte an das finni­sche Unter­nehmen HMD lizen­ziert. Nokia baut heute Mobil­funk­netze und liefert die dazu notwen­dige Soft- und Hard­ware und Sicher­heits- und Cloud-Tech­nologie.

Im Laufe der letzten Jahre kamen Teile der Siemens-Mobil­funk­netz­werk­technik (zwischen­zeit­lich als NSN - Nokia Siemens Networks) und das renom­mierte Unter­nehmen Alcatel-Lucent inklu­sive der legen­dären Bell Labs, die auf Alex­ander Graham Bell, den Erfinder des Tele­fons, zurück­gehen, dazu.

Die komplexe Inte­gra­tion all dieser Unter­nehmen kostete viel Kraft, Zeit und Geld und es gab einige Rück­schläge. So hatte die Deut­sche Telekom beispiels­weise dem Liefe­ranten Nokia gekün­digt und war zu Ericsson gewech­selt. Der ameri­kani­sche Netz­betreiber AT&T kündigte an, sein Netz von Single-RAN auf Open-RAN/Cloud-RAN umzu­stellen und wech­selte von Nokia zum Liefe­ranten Ericsson. Dabei gingen Nokia Aufträge im Wert von 14 Milli­arden Euro verloren.

Das Forschungs­zen­trum von Nokia in Ulm beispiels­weise hat eine lange Tradi­tion im Unter­nehmen. Mit der Produk­tion von mehr Chips in Deutsch­land oder Europa machen sich die Netz­werk­aus­rüster unab­hän­giger von Liefer­quellen aus Fernost, die im Zuge poli­tischer Krisen ausfallen könnten.

Nokia Lizenz­nehmer HMD Global ist Welt­markt­führer bei Feature-Phones.