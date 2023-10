Nokia: 14.000 Jobs weniger?

Weil die Geschäfte nicht gut laufen, will Nokia will nach einem Umsatz-Einbruch bis zu 14.000 Jobs strei­chen.

Der ursprüng­lich finni­sche und heute welt­weit aktive Tele­kom­aus­rüster Nokia setzt ein neues Spar­pro­gramm auf und will dazu bis zu 14.000 Stellen abbauen. Bis Ende 2026 will Konzern­chef Pekka Lund­mark zwischen 800 Millionen und 1,2 Milli­arden Euro weniger ausgeben, um das Lang­frist­ziel einer opera­tiven Marge von 14 Prozent zu schaffen, wie das Unter­nehmen in Espoo bei Helsinki mitteilte.

Aktuell 86.000 Mitar­beiter

Pekka Lundmark, der aktuelle CEO des Unternehmens

Foto: Nokia Oy Aktuell beschäf­tigt Nokia welt­weit 86.000 Mitar­beiter. Der Plan sieht eine Senkung der Perso­nal­kosten um 10 bis 15 Prozent vor. Es werde erwartet, dass das Programm zu einem Rück­gang der Beschäf­tig­ten­zahl auf 72.000 bis 77.000 Mitar­beiter führen werde, hieß es weiter.

20 Prozent weniger Netto­erlös

Das Nokia Hauptquartier in Espoo (Finnland).

Foto: Nokia Oy Im dritten Quartal brach der Netto­erlös von Nokia zum Vorjahr um ein Fünftel auf knapp fünf Milli­arden Euro ein. Das berei­nigte opera­tive Ergebnis ging um mehr als ein Drittel auf 424 Millionen Euro zurück.

Unter dem Strich verdiente Nokia auf vergleich­barer Basis 299 Millionen Euro nach 551 Millionen im Vorjahr.

Wegen ausge­blie­bener Geschäfte rechnet Nokia nur noch mit dem Minimum seiner Umsatz­jah­res­ziels. „Wir peilen das untere Ende unserer Umsatz­spanne für 2023 an“, sagte Lund­mark. Bislang will Nokia 23,2 bis 24,6 Milli­arden Euro erlösen. Die berei­nigte opera­tive Marge - ein wich­tiger Indi­kator für die Profi­tabi­lität - dürfte durch die derzei­tigen Spar­maß­nahmen in der Mitte der ange­peilten Spanne von 11,5 bis 13,0 Prozent liegen.

Jahres­ziel erneut gesenkt

Bereits zum ersten Halb­jahr hatte Nokia seine Jahres­ziele gesenkt. Erst zum Wochen­beginn hatte der schwe­dische Konkur­rent Ericsson einen Milli­arden­ver­lust im dritten Quartal gemeldet und vor einer weiterhin gedämpften Inves­titi­ons­bereit­schaft von Kunden gewarnt.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Es ist verhext. Die Preise steigen, die Konsu­menten sparen und die Netz­betreiber können die Tarife nicht wirk­lich verteuern, weil die Kunden das alles als ohnehin schon "viel zu teuer" empfinden.

Unter­nehmen wie Nokia und Ericsson müssten eigent­lich von der unend­lichen China-Diskus­sion (Huawei, ZTE) profi­tieren, aber offenbar haben sie nicht die Produkte, welche die Netz­betreiber haben möchten, zu bezahl­baren Preisen und in sofort liefer­barer Stück­zahl - oder die Netz­betreiber hoffen, dass der Kelch des Austauschs von gut funk­tio­nie­renden Kompo­nenten an ihnen vorüber­zieht.

So oder so: Ein Spar­kurs bei einem wich­tigen Liefe­ranten sorgt für Unruhe und beschleu­nigt seine Liefer­ter­mine gewiss nicht. Viel­leicht sollten die Unter­nehmen ihren Anteils­eig­nern einmal vermit­teln, dass auch eine Reduk­tion der Gewinn-Marge eine Option sein könnte.

Der Hoff­nungs­träger Open-RAN kann später die Lage noch weiter verschärfen, weil dann zahl­reiche neue (klei­nere) Anbieter von Netz-Bauteilen in den Markt eintreten, die sich sicher­lich über den Preis einen Platz erobern wollen.

Der Netz­betreiber Voda­fone will sich eigene ARM-Chips für Open-RAN bauen lassen.