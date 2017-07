Das Nokia 2, Nokia 7 und Nokia 8 sind bestätigt

In einem Gespräch mit der finnischen Website Mbobiili hat Pekka Rantala, Chief Marketing Officer bei HMD Global, neue Smartphones bestätigt. Diese sollen in den kommenden Wochen vorgestellt werden und hören auf die Namen Nokia 2, Nokia 7 und Nokia 8. Dem Namens­schema nach wird das Nokia 2 sich noch unter dem Nokia 3 einsortieren und das preis­werteste Smartphone der Finnen sein. Technische Details gibt es noch nicht, genauso wenig wie zu den anderen beiden Modellen. Diese werden allerdings in der gehobenen Mittel­klasse zu Hause sein, sprich noch über dem Nokia 5 und Nokia 6. Das Top-Modell für die Premium­klasse wird schließlich das Nokia 9 als Flagg­schiff einnehmen.

Das Nokia 4 wird HMD Global hingegen ganz bewusst auslassen. In China und etlichen weiteren Ländern Asiens gilt die 4 als Unglücks­zahl und die Zahl des Todes, weswegen bei sehr vielen Dingen auf diese Ziffer so gut es geht verzichtet wird. Grund dafür ist die Aussprache der Zahl: Sie ist nahezu identisch zu dem Wort Tod.

Bei der Gelegenheit erteilte Rantala gleich anderen Geräte­klassen wie Android-Tablets eine Absage. Man werde sich vorerst zu 100 Prozent auf Smartphones und passendes Zubehör konzentrieren, bevor man andere Dinge angehen will.