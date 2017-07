HMD Global nennt endlich Termine für Deutschland

Das auf dem Mobile World Congress 2017 vorgestellte Android-Smartphone Nokia 3 hat endlich einen offiziellen Start­termin für den deutschen Markt bekommen. Ab dem 3. Juli ist das Gerät für 159,90 Euro unverbindlicher Preis­empfehlung im Handel erhältlich. Angeboten wird es in den Farben Silver White, Coppe White, Matte Black und Tempered Blue. Handels­partner werden in Deutschland unter anderem MediaMarkt, Saturn, Amazon, Otto, Notebooksbilliger, Cyberport und Expert sein. Auch bei Mobilcom-Debitel und O2 wird es das Nokia 3 in Kombination mit Mobilfunkverträgen geben.

„Der Marktstart unserer neuen Android Smartphones ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Jetzt können wir das Versprechen einlösen, das wir auf dem MWC gegeben haben: Mit Nokia 6, Nokia 5 und Nokia 3 bringen wir das nächste Kapitel der Nokia Smartphones nach Deutschland“, erklärt Sebastian Ulrich, Managing Director HMD Global in Deutschland.

Erfreulich ist, dass im Juli die beiden anderen Modelle ebenfalls folgen. HMD Global gibt an, dass sowohl das Nokia 5 als auch das Nokia 6 gegen Ende Juli für 209,90 Euro beziehungs­weise 249,90 Euro erhältlich sind - jeweils in den Farben Matte Black, Silver, Tempered Blue und Copper.