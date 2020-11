Nokia 6300 und Nokia 8800: Neuauflagen der Klassiker?

Kommen Nokia 6300 und Nokia 8800 wieder?

GSMArena / Nokia Spielt HMD Global erneut die Nokia-Nost­algie-Karte aus? In wenigen Wochen schon könnte der Konzern mit den Neuauf­lagen von Nokia 6300 und Nokia 8800 aufwarten. Aber­mals würde der Lizenz­nehmer somit bekannten Feature-Phones der Tradi­tions­marke zu einem zweiten Früh­ling verhelfen. In 2017 respek­tive 2020 erschienen bereits neu entwi­ckelte Vari­anten von Nokia 3310 und Nokia 5310. Preis­lich dürfte es zwischen den neuen Handys größere Unter­schiede geben. Schließ­lich hatte das ursprüng­liche Nokia 6300 einen Kosten­faktor von 298 Euro, während das Premium-Telefon Nokia 8800 mit 899 Euro zu Buche schlug.

GSMArena / Nokia HMD Global bewirbt die Mobil­telefon-Marke Nokia mit einem Nost­algie­faktor, jener kommt verstärkt bei Handy-Come­backs wie dem Nokia 3310 (2017), dem Nokia 8110 (2018) und dem Nokia 5310 (2020) zum Tragen. Das gut infor­mierte Portal MySmartPrice veröf­fent­lichte nun Details zu weiteren Plänen dieser Retro-Stra­tegie. Mehrere Quellen hätten verlaut­bart, dass HMD Global an einem Revival von Nokia 6300 und einem Modell der Premium-Reihe Nokia 8000 arbeitet. Da Nokia 8800 und Nokia 8110 die bekann­testen Vertreter dieser Serie sind, und letzt­genanntes bereits sein Come­back feierte, könnte es sich um erst­genanntes Telefon handeln. Datenblätter Nokia 6300

Allzu viele Infor­mationen zur Ausstat­tung der Mobil­geräte gibt es noch nicht, beide sollen jedoch den zeit­gemäßen Netz­stan­dard LTE unter­stützen. Außerdem seien weitere neue Features inte­griert. In puncto Design sollen sich Nokia 6300 und Nokia 8800 an ihren Vorbil­dern orien­tieren. Somit käme das Nokia 6300 in tradi­tio­neller Barren­form mit nume­rischer Tastatur daher, während das Nokia 8800 als Slider ein aufschieb­bares Tasten­feld hätte.

Rück­blick: Was boten die Origi­nale?

Anfang 2007 kam das Nokia 6300 heraus. Es besitzt ein 2 Zoll großes TFT-Display mit QVGA-Auflö­sung (320 x 240 Pixel), 8 MB internen Spei­cher (erwei­terbar via microSD) und eine 2-MP-Haupt­kamera. Für die Video­tele­fonie hält ein QCIF-Sensor her, der mit 176 x 144 Bild­punkten aufwartet. Bei heutigen Smart­phones ein Wunsch­traum ist die Bereit­schafts­zeit von bis zu 348 Stunden. Das 2005 erschie­nene Nokia 8800 ist in der Stan­dard­vari­ante aus rost­freiem Stahl gefer­tigt und verfügt über ein kratz­festes Display. Letz­teres war damals noch ein Novum. Zudem gibt es einen zum Zeit­punkt der Veröf­fent­lichung mäch­tigen internen Spei­cher von 64 MB.

Die rest­lichen Spezi­fika­tionen des Nokia 8800 beein­druckten hingegen schon früher kaum. Ein 1,7 Zoll messendes Display mit 208 x 208 Pixeln, eine 0,5-MP-Haupt­kamera und ein magerer 600-mAh-Akkku kommen zum Einsatz. Mit maximal 190 Stunden Standby ist das Luxus-Telefon kein Ausdauer-König. Wir sind auf die Verbes­serungen beider Modelle gespannt, falls HMD Global tatsäch­lich Neuauf­lagen von Nokia 6300 und Nokia 8800 heraus­bringt.