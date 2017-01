Nokia Heart: Android-Smartphone für die Mittelklasse

Nach und nach sickern Hinweise zu den Android-Smartphones durch, die von Nokia in den nächsten Monaten zu erwarten sind. Wir fassen die schon bekannten Details zum Nokia Heart zusammen.

Neues Nokia-Gerücht Zum Mobile World Congress (MWC) will HMD Global weitere Details zum Nokia-Comeback auf dem Smartphone-Markt verraten. Nach und nach sickern nun auch Details zu möglichen Smartphones durch, die das Unternehmen im Rahmen der Messe zeigen könnte. So berichtet das Onlinemagazin Fonearena beispielsweise über ein Mittelklasse-Smartphone, das den Arbeitstitel Nokia Heart trägt, dessen endgültiger Name aber derzeit noch nicht bekannt ist.

Der Bericht verrät aber immerhin die angeblichen technischen Spezifikationen des Telefons. Demnach bekommt das Nokia Heart ein 5,2 Zoll großes Display mit HD-Auflösung (1280 mal 720 Pixel). Als Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 430 vorgesehen, eine Octa-Core-CPU mit einer Taktfrequenz von 1,4 GHz. Im veröffentlichten Benchmark wurden 1,8 GB Arbeitsspeicher ermittelt. De facto dürfte das Smartphone mit 2 GB RAM ausgestattet sein.

Der interne Speicherplatz wird mit 9 GB angegeben. Dabei handelt sich um die freie, nicht für das Betriebssystem und für vorinstallierte Apps benötigte Kapazität. Insgesamt wird das Nokia Heart wohl 16 GB internen Speicher bekommen, der sich mit microSD-Karten erweitern lässt. Als Betriebssystem ist den Angaben zufolge Android 7.0 (Nougat) vorgesehen.

13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite

Weitere Leistungsmerkmale sind eine 13-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite und eine 8-Megapixel-Frontkamera. Nicht bekannt ist wiederum, ab wann und zu welchem Preis das Gerät im Handel erhältlich sein wird. Insgesamt wird für dieses Jahr mit sechs bis sieben Smartphones von Nokia gerechnet, die allesamt auf dem Android-Betriebssystem von Google basieren.

Sein erstes Smartphone hatte HMD Global mit dem Nokia 6 bereits veröffentlicht. Das Gerät ist ausschließlich für den chinesischen Markt bestimmt und war laut Medienberichten innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Schon Ende vergangenen Jahres hatte der Hersteller auch ein Einfach-Handy veröffentlicht, das derzeit aber ebenfalls noch nicht auf dem deutschen Markt erhältlich ist.

teltarif.de wird Ende Februar live vom Mobile World Congress (MWC) in Barcelona berichten. Noch unklar ist, ob Nokia dann auch schon sein neues Smartphone-Flaggschiff zeigen wird. Die bisher bekannten Details zum Nokia P1, wie sich das Gerät nennt, haben wir bereits in einer eigenen Meldung zusammengefasst.