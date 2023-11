Nokia: Zurück an der Spitze bei Feature-Phones

HMD Global konnte sich mit seinen Feature-Phones die Markt­füh­rer­schaft im dritten Quartal 2023 sichern. Mehr als 30 Prozent Markt­anteile nach Wert wurden erfasst. Ein Plus von über vier Prozent im Vergleich zum vergan­genen Quartal. Nach Menge hielt die Firma mehr als 22 Prozent des Marktes. Unter anderem die über­arbei­teten Versionen von Handy-Klas­sikern wie dem Nokia 105, dem Nokia 225 und dem Nokia Xpress Music sollen für den Erfolg verant­wort­lich sein. Im vorhe­rigen Quartal musste man sich mit Platz zwei begnügen.

HMD Global: Zurück an der Feature-Phone-Spitze

Das überarbeitete Nokia 2660 Flip

HMD Global Anfangs sah es für das Come­back der Marke Nokia bei Mobil­tele­fonen ziem­lich gut aus. Im Januar 2017 erschien mit dem Nokia 6 das erste Smart­phone von HMD Global mit dem finni­schen Waren­zei­chen. Im dritten Quartal 2018 schaffte es der Hersteller auf Platz neun des Smart­phone-Marktes. Bei den Feature-Phones lief es sogar noch besser. Schon im ersten Jahr ergat­terte der finni­sche Elek­tronik­kon­zern die Spit­zen­posi­tion. Vor ein paar Jahren gelangen die Nokia-Mobil­tele­fone aller­dings in eine Abwärts­spi­rale. So verlor man zuletzt auch die Feature-Phone-Markt­füh­rer­schaft.

Wie das Markt­for­schungs­institut IDC (via GSMArena) berichtet, gibt es zumin­dest in diesem Sektor eine gute Nach­richt für HMD Global. Mit einem welt­weiten Markt­anteil von 30,7 Prozent gemessen am Wert und 22,4 Prozent gemessen an der Menge eroberte das Unter­nehmen im dritten Quartal 2023 den ersten Platz zurück. Ein Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zum vorhe­rigen Quartal. Die weiteren Posi­tionen verrieten weder IDC noch HMD Global.

Die Faktoren für die Rück­kehr an die Spitze

Zumin­dest die Gründe, die zur Markt­füh­rung beigetragen haben sollen, nennt der Hersteller. Mit UPI (Unified Payments Inter­face) inte­grierte das Unter­nehmen ein wich­tiges Handy-Zahlungs­system für Indien in seinen Feature-Phones. Außerdem wurden ehema­lige Verkaufs­schlager wie das Nokia 105, das Nokia 225, das Nokia Xpress Music und das Nokia 2660 Flip mit besserer Ausstat­tung neu aufge­legt. Die benut­zer­freund­liche Hand­habung sowie die ausgie­bige Offline- und Online-Präsenz seien weitere wich­tige Faktoren gewesen.

HMD Global legt bei seinen Smart­phones Wert auf Nach­hal­tig­keit und produ­ziert über­dies die Nokia-Smart­phones in Europa.