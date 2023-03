Nokia G22: So "einfach" ist die Selbstreparatur (mit Video)

Nokia stellte im Vorfeld des Mobile World Congress das Nokia G22 vor. Dabei handelt es sich um ein Budget-Smart­phone mit Fokus auf Selbstre­parier­bar­keit. Dazu ging die unter HMD Global laufende Marke eine Koope­ration mit dem Unter­nehmen iFixit ein. Das Ergebnis: Repa­rat­urteile zu vergleichs­weise güns­tigen Preisen, beispiels­weise, wenn das Display des Nokia G22 kaputt­geht, der Lade­anschluss defekt ist oder der Akku ausge­tauscht werden muss.

Am Stand von HMD Global konnten wir uns selbst ein Bild davon machen, wie "einfach" die Repa­ratur des Nokia G22 sein soll.

Ersatz­teile über iFixit

MWC: Demonstration der Selbstreparatur eines Nokia G22

Alle Ersatz­teile sind direkt über iFixit zu beziehen. Der Hersteller lässt Selbstre­para­teure nicht im Stich und gibt eine detail­lierte Anlei­tung, wie Display und Akku auszu­tau­schen sind. Wir haben bei HMD nach­gefragt, wie einfach es tatsäch­lich sei, das Smart­phone selbst zu repa­rieren, wenn man es noch nie gemacht hat.

Die Antwort war vorher­zusehen: Sehr einfach. Man müsse keine Angst haben, etwas kaputt­zuma­chen, wenn man sich an die Repa­ratur­anlei­tung halte und die im Repa­raturset mitge­lie­ferten Tools verwende. Im nach­fol­genden Video sehen Sie, wie das Nokia G22 geöffnet wird und was zum einen zu beachten ist, wenn der Akku ausge­tauscht werden soll und zum anderen, welche Bauteile zwecks Display­tausch entfernt werden müssen.

Nokia G22: Selbstre­paratur im Video

Das kosten die Ersatz­teile

Die Sets über iFixit.com sind preis­lich durchaus attraktiv. Ein Ersatz­dis­play für das Nokia G22 kostet zwischen 49,99 Euro und 54,99 Euro und ein Ersatz­akku kostet zwischen 24,95 Euro und 29,95 Euro. Ist der Lade­anschluss defekt, fallen Kosten zwischen 19,95 Euro und 24,95 Euro an. Soll die Rück­abde­ckung ausge­tauscht werden, kostet das zwischen 24,95 Euro und 29,95 Euro. Die höheren Preise beziehen sich auf das iFixit Kit, was zusätz­lich zu den Ersatz­teilen auch die nötigen Tools beinhaltet. Wer keine Tools besitzt, dem sei der Kauf des iFixit Kits entspre­chend empfohlen.

Das Nokia G22 selbst kostet mit 4 GB Arbeits­spei­cher und 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität 179 Euro und soll ab Mitte März in den Wahl­farben "Meteor Grey" und "Lagoon Blue" in den deut­schen Markt eintreten. Nokia G22: Das Backcover wird entfernt

Bild: teltarif.de Für diesen Preis gibt es ein Smart­phone der Einstei­ger­klasse unter anderem mit 6,52-Zoll-Display und 50-MP-Kamera. Laut Herstel­ler­angaben soll der Akku des Nokia G22 nach 800 Lade­zyklen über 80 Prozent der ursprüng­lichen Kapa­zität haben.

