Nokia E1: Kommt noch ein Einsteiger-Smartphone?

Nokia E1: So könnte Nokias nächster Streich aussehen Das erste Handy der neuen Nokia-Ära dürfte für viele Fans unter dem Radar geflogen sein, denn es handelt sich beim Nokia 150 um ein Feature-Phone - also kein Smart­phone. Vor wenigen Tagen folgte dann mit dem Nokia 6 das lang ersehnte, erste Smart­phone seit der Zusammen­arbeit mit Microsoft. Doch auch dieses Gerät dürfte viele Anhänger hier­zu­lande wenig begeistert haben. Zum einen soll das Gerät nur in China auf den Markt kommen, zum anderen ist die verbaute Hard­ware eher dem Einsteiger- bis Mittelklasse-Bereich zuzuordnen.

Nun berichtet der Blog Nokiapoweruser von einem weiteren Nokia-Smartphone, das mit Android 7 ausgeliefert werden soll, welches allerdings wieder kein Flagg­schiff werden dürfte. Die Hard­ware­daten des Nokia E1 genannten Leaks deuten eher auf ein erschwingliches Smart­phone hin.

Nur ein 720p-Display

So soll ein Snapdragon 425 mit vier Kernen und je 1,4-GHz-Taktung verbaut werden, welcher von zwei Gigabyte RAM unterstützt werden soll. Der interne Speicher könnte laut Nokiapoweruser nur 16 Gigabyte groß sein. Ob sich dieser erweitern lassen wird, ist nicht bekannt, wäre aber naheliegend. Das Display soll mit 5,2 Zoll geringfügig kleiner als beim Nokia 6 sein und im Gegen­satz dazu nicht in Full-HD sondern nur HD-Ready auflösen. Die Haupt­kamera könnte den Gerüchten zufolge 13 Megapixel bieten, während die Front­kamera nur mit fünf Mega­pixel auflösen soll.

Mehr zum MWC 2017?

Viele Nokia-Fans dürfte angesichts der bisher veröffentlichten Nokia-Handys etwas enttäuscht sein, fehlt doch bisher ein innovatives Oberklasse-Smartphone. Allerdings ist stark davon auszugehen, dass Nokia auf dem kommendem Mobile World Congress in Barcelona weitere Geräte vorstellen wird.

Ob dann allerdings auch das Nokia C1 getaufte Flagg­schiff vorgestellt werden wird, ist fraglich. Immerhin besagten jüngste Gerüchte, dass Nokias neues Oberklasse-Smartphone erst im Juni verfügbar sein wird. Glaubt man den Gerüchten, könnte im Sommer dann aber wirklich ein Nokia-Smartphone der Ober­klasse auf uns zu kommen. Wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten.