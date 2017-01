Nokia verspricht weitere "Ankündigungen" am 26.02.

Anzeichen dafür gab es zuletzt viele, nun hat es Nokia bestätigt: Zum Mobile World Congress in Barcelona will die finnische Kult­marke wohl weitere Nokia-Smartphones ankündigen. Das hatte Nokia gestern via Facebook bekannt gegeben. Genauer gesagt, spricht Nokia vom 26. Februar - das ist ein Tag vor dem MWC 2017.

Viele Nokia-Anhänger zeigten sich vom ersten neuen Nokia-Smartphone enttäuscht. Das Nokia 6 ist ein preis­wertes Einsteiger- bis Mittelklasse-Smartphone und wird exklusiv über einen chinesischen Online­shop vertrieben. Auch her­gestellt werden die Nokias der neuen Generation in China. Vertrieb und Entwicklung bleibt aber in Finnland. Allerdings nicht bei Nokia selbst, sondern bei der neu gegründeten Firma HMD Global.

Nur wenige Tage später kursierte der Leak eines weiteren Smart­phones von Nokia im Internet. Doch auch beim Nokia E1 getauften Leak handelt es sich um ein Einsteiger-Smartphone. Fans der Marke dürften sich aber vor allem ein neues Flagg­schiff aus dem Hause Nokia wünschen.

Ob dieser Wunsch zum MWC erfüllt wird, ist damit allerdings auch noch nicht sicher. Im Dezember wurde noch spekuliert, dass erst im Juni mit einem neuen High-End-Nokia zu rechnen ist. Da die Finnen mit dem Nokia 6 jüngst aber zumindest schon mal für eine kleine Über­raschung sorgen konnten, ist die Ankündigung eines höher­wertigen Nokia-Smartphones zum MWC zumindest nicht ganz ausge­schlossen. Weil Nokia zudem von "Ankündigungen" spricht, könnten gleich eine ganze Reihe neuer Geräte vorgestellt werden.